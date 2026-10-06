Khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Tuyến đường trục chính thôn 5, xã Phong Hải nối với xã Xuân Quang đang được thi công mở rộng. Trước đây, tuyến đường đã được đổ bê tông nhưng mặt đường chỉ rộng khoảng 3 m, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân. Thực hiện chủ trương mở rộng mặt đường lên 5 m, nhiều hộ dân thôn 5 đã hiến đất, chặt cây, tháo dỡ vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó, gia đình ông Phạm Văn Toàn là một trong những hộ tiên phong.

Ông Phạm Văn Toàn, thôn 5, xã Phong Hải (bên phải) hiến đất và cây quế để mở rộng tuyến đường.

Ông Phạm Văn Toàn cho biết: “Gia đình tôi hiến khoảng 500 - 600 m² đất dọc tuyến đường, trên đất có cây quế, lát và sấu. Khi địa phương có chủ trương mở rộng đường, gia đình tôi đồng thuận, chặt cây để bàn giao mặt bằng. Có đường rộng rãi, đi lại thuận tiện, bà con rất phấn khởi”.

Tuyến đường thôn 5 nối với xã Xuân Quang dài hơn 2,3 km, nhưng có tới 20 hộ dân tham gia hiến đất. Tinh thần tự nguyện đã lan tỏa trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận để công trình được triển khai thuận lợi. Tinh thần chung sức xây dựng hạ tầng cũng được thể hiện qua những đóng góp cụ thể của người dân.

Tuyến đường thôn 5, xã Phong Hải được mở rộng với sự đồng thuận, hiến đất của 20 hộ dân.

Trong 9 tháng năm 2026, người dân xã Phong Hải đã đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động, hơn 1,5 tỷ đồng và hiến 28.000 m² đất để mở mới 9 km, mở rộng 7 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa gần 8 km đường giao thông trục thôn. Những đóng góp này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Ông Phùng Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Hải cho biết: “Khi triển khai các công trình giao thông, hội viên nông dân đều tích cực hưởng ứng. Không chỉ hiến đất, bà con còn góp ngày công, chặt cây, dịch rào để bàn giao mặt bằng. Mọi người đều mong đường được mở rộng, đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.

Người dân xã Phong Hải hiến 28.000 m² đất để mở mới, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.

Tại xã Xuân Ái, giao thông cũng được xác định là yếu tố quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất không nhận đền bù để mở rộng các tuyến đường.

Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường liên thôn, gia đình ông Trần Quang Lâm ở thôn Đoàn Kết đã hiến gần 2.000 m² đất. Đây cũng là lần thứ 3 gia đình ông hiến đất để địa phương đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông. Ông Trần Quang Lâm chia sẻ: “Được tuyên truyền, vận động, chúng tôi hiểu rằng mở đường là để bà con đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng hơn, từ đó có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Vì vậy, gia đình tôi sẵn sàng hiến đất, cùng địa phương mở đường”.

Thôn Đoàn Kết là một trong những địa bàn được triển khai kiên cố hóa đường giao thông trong năm nay. Để mở rộng mặt đường từ 3 m lên 5,5 m, thôn đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện chặt bỏ cây cối, hoa màu, hiến đất bàn giao mặt bằng.

Những tuyến đường ở Xuân Ái được mở rộng nhờ sự đồng thuận, đóng góp của người dân.

Theo ông Trần Văn Bàng - Trưởng thôn Đoàn Kết, lúc đầu một số hộ chưa hiểu chủ trương, còn đề nghị được đền bù, hỗ trợ. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng thuận.

“Ban đầu một số hộ còn băn khoăn vì phải hiến đất, chặt cây, bỏ hoa màu mà không được hỗ trợ. Sau khi được tuyên truyền, bà con hiểu đường mở rộng thì chính mình được hưởng lợi nên đều đồng tình. Đến nay, các hộ có đất trong phạm vi mở đường đều thống nhất bàn giao mặt bằng”, ông Trần Văn Bàng, Trưởng thôn Đoàn Kết, cho biết.

Với phương châm lấy người dân làm chủ thể, xã Xuân Ái triển khai làm đường giao thông theo hướng công khai, minh bạch, phát huy tinh thần tự nguyện và sự đồng thuận của người dân. Việc vận động hiến đất, tháo dỡ tài sản trên đất được thực hiện tại 10/10 thôn. Năm 2026, xã Xuân Ái phấn đấu mở rộng hơn 11 km đường giao thông, từ 3 m lên 5,5 m. Để có mặt bằng triển khai các công trình, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tháo dỡ tài sản trên đất, sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Tính đến cuối tháng 9, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên hiến 1.510 m² đất phục vụ xây dựng các công trình trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, hội viên nông dân trong tỉnh đã hiến hơn 314.000 m² đất xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi.

Từ những câu chuyện cụ thể ở cơ sở, có thể thấy khi người dân hiểu rõ lợi ích của công trình và được tham gia trực tiếp vào quá trình triển khai, sự đồng thuận được tạo dựng ngay từ cộng đồng. Không chỉ hiến đất, người dân còn góp ngày công, vật liệu và tham gia sửa chữa các công trình phục vụ sản xuất, đời sống.

Đường bê tông tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động hội viên đóng góp hơn 81.000 ngày công; hiến hơn 314.000 m² đất để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Hội viên còn tham gia sửa chữa hơn 586 km kênh mương, 570 km đường giao thông và 86 cầu, góp phần hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển sản xuất và phục vụ đời sống.

Sự chung sức của người dân đang tạo thêm nguồn lực để các địa phương hoàn thiện hạ tầng nông thôn, đồng thời tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Từ những phần đất được hiến, những ngày công đóng góp và các công trình được chung tay xây dựng, đường giao thông ngày càng thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, giao thương, nâng cao đời sống.