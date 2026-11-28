Toàn tỉnh xảy ra 232 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 28 vụ (10,8%) so với cùng kỳ năm 2025. Hậu quả làm 4 người chết, 32 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 13 tỷ đồng. Lực lượng chức năng điều tra, khám phá 229 vụ, bắt giữ 480 đối tượng, đạt tỷ lệ 98,7%.

Đánh bạc và tổ chức đánh bạc là loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao nhất với 71 vụ, chiếm 30,6% tổng số vụ, trong đó, đánh bạc trên không gian mạng 47 vụ. Tội phạm trộm cắp tài sản 51 vụ, chiếm 22%, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe 34 vụ với 55 đối tượng. Trong đó, có 18 vụ cố ý gây thương tích, 6 vụ hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 3 vụ giết người. Đáng chú ý, tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật tiếp tục gia tăng với 54 vụ, 144 đối tượng, tăng 22,7% số vụ so với cùng kỳ. Các hành vi chủ yếu là trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo đánh giá, mặc dù tội phạm về trật tự xã hội giảm nhưng tính chất, mức độ và hậu quả của một số vụ việc ngày càng phức tạp; tội phạm có xu hướng trẻ hóa, manh động, lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để hoạt động.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý địa bàn, đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, nhất là trong thanh thiếu niên, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.