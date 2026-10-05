Ngô Kỳ Long giải nghệ

Theo tờ Sinchew, Ngô Kỳ Long từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Song những năm qua, số lượng các dự án phim của nam diễn viên sụt giảm đáng kể.

Hình ảnh mới nhất của Ngô Kỳ Long. Ảnh: Weibo.

Mới đây, ông xã Lưu Thi Thi gây chú ý khi mở tài khoản mạng xã hội Douyin. Trong video đăng tải trên trang cá nhân, tài tử Bộ bộ kinh tâm có những trải lòng về cuộc sống, đồng thời nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật nhiều năm qua, từ âm nhạc đến phim ảnh.

Ngô Kỳ Long cho biết những năm gần đây, ngoài công việc, phần lớn thời gian anh thích đi đây đó, vừa rèn luyện thể lực, vừa tìm hiểu văn hóa, con người và những câu chuyện ở nhiều vùng đất khác nhau.

Ở tuổi 55, nam diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung đáng kinh ngạc, gương mặt hầu như không để lộ dấu vết thời gian. Anh chia sẻ phải đeo kính vì bị lão thị, còn dí dỏm nói đùa rằng bản thân không nhìn rõ phần bình luận.

Khi được dân mạng đặt câu hỏi về sự nghiệp diễn xuất, thời gian không còn ra phim mới, Ngô Kỳ Long thẳng thắn trả lời: "Tôi không còn đóng phim nữa". Chia sẻ của ngôi sao sinh năm 1970 khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Đây được cho là thông báo giải nghệ chưa chính thức của Ngô Kỳ Long.

Ngô Kỳ Long sinh năm 1970. Anh đặt chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ, sau đó lấn sân diễn xuất. Tài tử được nhiều khán giả biết đến qua các phim như Hiệp nữ phá thiên quan, Tân bạch phát ma nữ truyện, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài...

Vài năm qua, anh hầu như không còn xuất hiện trên màn ảnh, mà tập trung cho công việc sản xuất, hậu trường. Tháng 5 vừa qua, nam diễn viên thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, sau đó tung ra một bộ phim ngắn đầu tiên. Theo nguồn tin của Sinchew, dù không còn đóng phim, Ngô Kỳ Long vẫn có kế hoạch tổ chức các buổi hòa nhạc trong thời gian tới.