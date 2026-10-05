Ba video của nam thần tượng 'gây sốt' nhất trong năm nay

Trên một diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng đã phản hồi về bài đăng chia sẻ fancam của ba thành viên thuộc các nhóm nhạc nam khác nhau, những video đã thu hút sự chú ý lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Dựa trên tần suất xuất hiện dày đặc của các đoạn clip này trên bảng tin và thuật toán hiển thị, cư dân mạng đã thảo luận về sức ảnh hưởng của các thần tượng. Họ không chỉ góp phần đưa các thử thách và bài hát trở nên 'viral' mà còn gia tăng đáng kể độ nổi tiếng của chính bản thân mình. Ba video fancam này thuộc về San (ATEEZ), Intak (P1Harmony) và Sungchan (RIIZE).

San là cái tên đầu tiên góp mặt trong danh sách, với thử thách BAD đã thực sự bùng nổ và lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng cả trong nước lẫn quốc tế. Đa số cư dân mạng đều thừa nhận, họ biết đến độ phổ biến của thử thách này và đã từng xem qua clip của anh ít nhất một lần khi lướt mạng xã hội.

Video fancam tiếp theo thuộc về Intak. Màn trình diễn cover ca khúc Hip Song của Rain tại concert của P1Harmony đã được chia sẻ lại rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Màn trình diễn này thu hút nhiều sự chú ý đến mức anh có cơ hội biểu diễn trên sân khấu đặc biệt của chương trình M! Countdown (đài Mnet). Video fancam tại sân khấu này cũng thu hút đông đảo người xem và nhận về vô số lời khen ngợi về vẻ quyến rũ, gợi cảm của anh. Thậm chí, có cư dân mạng đã để lại một bình luận nổi tiếng: "Gương mặt tựa Jung Hae In nhưng thân hình chuẩn 2PM".

Cuối cùng là clip Sungchan nhảy ca khúc Bo Peep Bo Peep của T-ara. Màn cover này tạo nên sự tương phản thú vị: Một bên là vóc dáng vạm vỡ, nam tính, còn một bên là gương mặt thanh tú tựa như loài nai (mang lại vẻ đáng yêu hơn là vẻ gai góc, "bụi bặm"). Tiết mục này đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ nguồn năng lượng dồi dào và sức hút độc đáo của Sungchan, kết hợp cùng vũ đạo và giai điệu cực kỳ bắt tai của bài hát gốc.

Cư dân mạng đều đồng tình rằng, cả ba video này đều rất nổi tiếng và "xứng đáng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng". Dù một số người thừa nhận "chưa từng xem hai clip sau", nhưng nhiều người hâm mộ am hiểu về các nhóm nhạc lại cho rằng, những đoạn fancam này thực sự "huyền thoại". Thậm chí, họ còn chia sẻ rằng, bạn bè hay người quen của mình ít nhất cũng đã "đổ gục" trước một trong ba màn trình diễn đó.