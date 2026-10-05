Heidi Klum diện đồ hở táo bạo trên sàn diễn Paris

Heidi Klum xuất hiện trong show Womenswear của Ottolinger thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week. Siêu mẫu diện bộ suit đen trắng được thiết kế theo phong cách deconstructed, tạo hiệu ứng thị giác mạnh trên sàn diễn.

Heidi Klum mặc áo sơ mi trắng mở rộng bên dưới áo khoác đen. Thiết kế có phần thân áo được xử lý theo kiểu tua rua, cố tình tạo cảm giác chưa hoàn thiện. Nhìn từ xa, trang phục khiến người xem có cảm giác nữ người mẫu không mặc gì bên dưới lớp áo sơ mi. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, cô thực tế diện một chiếc corset màu nude bên trong.

Heidi Klum trở lại sàn diễn tại Paris Fashion Week với thiết kế suit phá cách, gây chú ý bởi cách xử lý trang phục táo bạo và đầy cá tính. Ảnh: Getty

Phần dưới của bộ trang phục tiếp tục gây chú ý với quần đen avant-garde được thiết kế phá cách, tạo cảm giác như đang buông hờ quanh phần hông. Klum để tóc vàng rẽ ngôi giữa, tạo kiểu gợn sóng nhẹ, hoàn thiện diện mạo cá tính.

Đây là lần đầu tiên Heidi Klum trở lại sàn diễn kể từ tháng 10 năm ngoái. Khi đó, cô góp mặt trong show Xuân/Hè 2026 của Vivienne Westwood tại Paris Fashion Week với thiết kế váy trắng mang cảm hứng nội y, để lộ quần lót và dây đai màu trắng bên dưới.

Sau khi hoàn thành vai trò người mẫu, Heidi Klum tiếp tục xuất hiện tại show của Louboutin trong cùng ngày. Cô thay đổi phong cách với một chiếc váy latex màu nâu nổi bật, kết hợp áo khoác có chi tiết lông.

Lịch trình của Heidi Klum tại Paris Fashion Week tiếp tục vào ngày 3/10 khi cô hiếm hoi xuất hiện cùng con gái Lou Samuel tại show Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Heidi Klum diện suit trắng với phần cổ xẻ sâu và chân váy maxi, trong khi Lou Samuel chọn váy denim corset dáng ngắn. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Lou xuất hiện tại một sự kiện thời trang cùng mẹ.

Heidi Klum tham dự show thời trang Louboutin trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: Getty

Heidi Klum sinh năm 1973 tại Đức và bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi chiến thắng một cuộc thi người mẫu tại quê nhà. Năm 1997, cô trở thành người mẫu Đức đầu tiên được chọn làm Victoria's Secret Angel. Sau đó, Heidi Klum xuất hiện trên trang bìa Sports Illustrated Swimsuit Issue và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang quốc tế.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, Heidi Klum còn xây dựng sự nghiệp trong truyền hình và sản xuất. Cô là người dẫn chương trình, giám khảo và nhà sản xuất của Project Runway, chương trình giúp cô giành một giải Emmy vào năm 2013. Heidi Klum cũng từng đảm nhận vai trò giám khảo America's Got Talent trong nhiều mùa.

Ở tuổi 53, Heidi Klum vẫn duy trì hoạt động trong thời trang, truyền hình và quảng cáo. Năm 2026, cô được UNICEF USA bổ nhiệm làm Đại sứ, tiếp tục các hoạt động đồng hành cùng tổ chức này sau nhiều năm tham gia những chiến dịch hỗ trợ trẻ em.