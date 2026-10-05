Anh Trai LOHAN: Khao khát mang đến giá trị tinh thần trọn vẹn nhất cho khán giả

Bước ra từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2, trong khi nhiều nghệ sĩ chọn cách nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng, LOHAN lại lập tức lao vào phòng thu. Thành quả cho sự miệt mài đó là PRINCE ON - một album đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ.

LOHAN để lại ấn tượng tốt với khán giả sau khi tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Ban đầu, dự án này vốn chỉ được lên kế hoạch như một EP xoay quanh sự thăng hoa trong tình yêu. Thế nhưng, chính những nguồn cảm hứng mới mẻ tích lũy được trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật gần đây đã thôi thúc LOHAN mở rộng dự án thành một album hoàn chỉnh. Tác phẩm mang đậm tinh thần Romantic Pop gồm 11 ca khúc đi kèm 11 visualizers, gửi gắm thông điệp rằng ở bất kỳ giai đoạn nào của một mối quan hệ, người ta đều có thể tìm thấy sự thăng hoa.

Nhìn lại hành trình đã qua, từ một diễn viên tay ngang rẽ hướng sang ca hát, LOHAN ở thời điểm hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều. Với nam ca sĩ, PRINCE ON không chỉ là một cột mốc âm nhạc mà còn là quá trình tự soi chiếu bản thân. Không chỉ tự tay chắp bút 10/11 ca khúc, LOHAN còn cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy làm nghề. Thay vì bảo vệ cái tôi cá nhân, nam ca sĩ đã mở lòng lắng nghe cộng sự để tìm ra điểm giao thoa giữa thế mạnh của bản thân và thị hiếu của người nghe.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, LOHAN đã bộc bạch về câu chuyện hậu trường phòng thu và khao khát mang đến giá trị tinh thần trọn vẹn nhất cho khán giả.

Trong album PRINCE ON, ca khúc nào LOHAN dành nhiều tâm huyết nhất?

LOHAN: Có một bài hát mà LOHAN dành rất nhiều tâm huyết, thời gian và sức lực để hoàn thành, đó là Về Bên Anh. Ban đầu bài hát chỉ có một đoạn điệp khúc, nhưng vì quản lý và những người xung quanh rất thích đoạn đó nên LOHAN phải nghĩ ra nhiều cách để phát triển ca khúc. LOHAN cũng tạo ra nhiều bản phối với những producer khác nhau.

Đến lúc thu âm, LOHAN trải qua 10 buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng 5-8 tiếng. Đây là một trong những ca khúc mà cả LOHAN và những người hỗ trợ mình dành nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, vì được thu khá sớm trong quá trình thực hiện album nên đến hiện tại LOHAN vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với ca khúc. Trộm vía, khi phát hành, Về bên anh lại là một trong những bài được khán giả yêu thích và ủng hộ.

LOHAN từng chia sẻ mình có cái tôi khá cao khi làm sản phẩm. Điều này thay đổi như thế nào trong quá trình thực hiện album?

LOHAN: Mình có cái tôi hơi cao vì đây là sản phẩm của mình nên thường muốn quyết định nhiều thứ. Trước khi nhận lời đồng hành cùng ai, LOHAN từng có xu hướng muốn làm một mình để đưa trọn vẹn bản sắc cá nhân vào album.

Nhưng khi đã làm việc cùng một người, LOHAN nhận ra năng lượng của hai bên phải phù hợp. Mình tự nhắc bản thân rằng khi ngồi làm việc cùng những người này, mình sẽ không để cái tôi bùng lên, lấn át hay làm tổn thương họ.

Rất may, trong quá trình thực hiện, mọi người đều yêu thương và phối hợp trơn tru. Mỗi cộng sự cũng mang đến cho LOHAN một trải nghiệm khác nhau. Đây là một trong những bài học lớn nhất của LOHAN sau album: Biết lắng nghe những người đồng hành cùng mình.

Sự xuất hiện của Bảo Thy trong Nhà Giả Kim Cô Đơn cũng được nhiều người quan tâm. Cơ duyên nào đưa đến lời mời hợp tác đặc biệt này từ LOHAN?

LOHAN: Lý do LOHAN mời chị Bảo Thy là vì muốn viết một đoạn kết cho Nhà Giả Kim Cô Đơn, để ca khúc không trở thành một bài hát buồn. LOHAN muốn có một lời hồi đáp từ nhân vật nữ: Hai người đang xa nhau, nhưng cô gái ở phía bên kia cũng nhớ chàng trai, chỉ là cả hai chưa nói với nhau. Vì vậy, phần cuối sẽ trở thành một cái kết mở.

LOHAN có thể tưởng tượng chị Bảo Thy hát phần bridge và điệp khúc cuối sẽ rất phù hợp. Ngày trước, LOHAN thường nghe những tông giọng của chị nên biết chị sẽ xử lý ca khúc rất hợp. Khi LOHAN nhắn tin ngỏ lời, chị chỉ nói: "Vì là album của LOHAN nên chắc chắn chị sẽ tham gia".

Sau khi hoàn thành PRINCE ON, LOHAN muốn thay đổi điều gì ở những sản phẩm tiếp theo?

LOHAN: Mong muốn lớn nhất của LOHAN hiện tại là bắt tay ngay vào những sản phẩm sắp tới, với việc cân bằng nhiều hơn khẩu vị nghe của khán giả. Bên cạnh đó, LOHAN muốn cải thiện những điều mình chưa thực sự cầu toàn trong kỹ năng sáng tác. LOHAN cũng muốn tập trung vào ít sản phẩm hơn để mỗi sản phẩm đạt hiệu quả tốt nhất, thay vì đưa đến cho khán giả quá nhiều lựa chọn.

Khán giả hiện tại thấy LOHAN gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ đa năng (all-rounder) khi vừa hát vừa nhảy lại tham gia sáng tác. Góc nhìn của bạn về định hướng này ra sao?

LOHAN: Mọi người có thể đặt biệt danh all-rounder cho LOHAN hoặc không. Nhưng bản thân LOHAN không theo đuổi danh xưng này vì muốn chạy theo trào lưu hay vì những nghệ sĩ khác cũng được gọi như vậy. Mình phấn đấu mỗi ngày vì biết mình có thể phát triển những kỹ năng đó tốt hơn. Mỗi khi một kỹ năng tiến bộ, LOHAN cảm thấy rất hạnh phúc.

LOHAN cảm giác khi mình là một all-rounder, mình có nhiều thứ hơn để khán giả xem. Mục đích trong công việc của LOHAN là mang đến giá trị tinh thần cho khán giả. Việc trở thành all-rounder giúp LOHAN có nhiều công cụ để kể chuyện và truyền tải tinh thần tích cực đến mọi người.