Đàm Tùng Vận bị chê, vì sao phim vẫn lập kỷ lục

Đến hiện tại, Lan Hương như cố đang vượt mốc 33.000 điểm nhiệt (chỉ số đo lường mức độ quan tâm, độ thảo luận và sức hút của một tác phẩm) trên Tencent Video, trở thành một trong những bộ phim đạt thành tích cao nhất năm.

Tác phẩm mới nhất của Đàm Tùng Vận cũng dẫn đầu khung giờ phát sóng trên CCTV-8 với rating trung bình ấn tượng và lượng người xem lớn.

Độ nóng của Lan Hương như cố đang thu hút hơn 54 thương hiệu hợp tác quảng cáo.

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi

Trong những ý kiến phê bình Lan Hương như cố trên các nền tảng Trung Quốc, Đàm Tùng Vận bị đặt trước hai yêu cầu gần như trái ngược: phải đủ trẻ để thuyết phục ở giai đoạn thiếu nữ, đồng thời đủ từng trải để thể hiện người phụ nữ đi qua biến cố và nắm quyền trong gia đình.

Với ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ, Đàm Tùng Vận thường bị đóng đinh với những vai nữ chính của phim thanh xuân vườn trường. Đến khi cô chuyển sang dạng phim cổ trang nữ chủ như Lan Hương như cố, nghi ngờ lập tức nổi lên.

Một số người cho rằng gương mặt trẻ thơ của nữ diễn viên phù hợp phần đầu, khi nhân vật còn là thiếu nữ hoặc sống trong thân phận nha hoàn. Nhưng đến giai đoạn trở thành người quán xuyến gia đình, diện mạo ấy lại thiếu hẳn dấu vết của những năm tháng bị cuộc đời vùi dập.

Chuyển thể từ tiểu thuyết đình đám, Lan Hương như cố đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Chưa hết, một số người xem khác lại nhận xét Đàm Tùng Vận “đã không còn tự nhiên khi đóng thiếu nữ, đặc biệt khi đứng cạnh những gương mặt trẻ hơn”. Tài khoản này còn phàn nàn rằng cách nói của cô vẫn gợi cảm giác một nhân vật tinh nghịch, trong khi vai diễn được xây dựng xuất thân khuê các.

Nhiều yếu tố gây sốt

Bất chấp tất cả điều này, Lan Hương như cố đang liên tục nắm giữ vị trí top 1 rating cùng khung giờ chiếu trên toàn quốc. Một số người trong nghề lý giải, sức hút đáng kể của phim nằm ở việc đặt nữ chính vào một nơi vừa quen thuộc vừa nguy hiểm: gia đình từng hủy hôn với cô nay trở thành nơi cô phải phục dịch.

Cái hấp dẫn ở đây là bài toán sinh tồn. Người xem bị cuốn theo quá trình nữ chính xử lý tình huống, ngay cả khi chưa hoàn toàn hài lòng với diễn viên. Chưa kể, đã quá nhàm với các hình mẫu nữ chính “não tàn”, hình tượng một “nữ cường” dù bị đẩy vào tình thế như đi trên băng mỏng vẫn luôn giữ được bản tâm khiến người xem thích thú.

Kịch bản chắc tay cũng là một điểm cộng của phim. Câu chuyện đấu đá gia tộc còn gắn chặt với biến động triều chính, khiến chuyện gia đình và tình cảm liên tục đứng trước những bước ngoặt.

Nhịp kể nhiều biến cố được kết hợp với hình ảnh trang nhã, cách bài trí tiết chế, tạo thêm sức hấp dẫn cho phim.

Các vai phụ và phản diện đều có câu chuyện riêng. Từ bậc trưởng bối đến người hầu trong phủ, mỗi người có lợi ích cần bảo vệ, nỗi đau phải chịu và lý do cho lựa chọn của mình.

Nhờ đó, những xung đột có nhiều lớp hơn là một cuộc đối đầu đơn giản giữa người tốt và kẻ xấu. Lý Mộng, Trịnh Hợp Huệ Tử, Quách Kha Vũ và Ngưu Tuấn Phong đều được đánh giá cao ở khả năng biểu đạt cảm xúc và tạo nét riêng cho nhân vật.

Cho đến nay, phim đang dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình năm 2026 của Tencent Video.

Sự chăm chút về phục trang, lễ nghi và kiến trúc cũng tạo viral trên mạng xã hội. Những cảnh thưởng trà, cách sắp đặt đồ đạc hay không gian phủ đệ góp phần tạo cảm giác về một đời sống có nề nếp, thứ bậc và quy tắc. Các chi tiết ấy giúp câu chuyện có bối cảnh cụ thể, đồng thời tạo sức hút thị giác.

Như vậy, sức hút của một bộ phim có nhiều điểm để khán giả theo dõi sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào việc nữ chính có được đồng thuận hay không.