6 phim Hoa ngữ đình đám nên xem lại

1. Cá Mực Hầm Mật

Nếu yêu thích những câu chuyện tình ngọt ngào, Cá Mực Hầm Mật là lựa chọn đáng xem. Phim xoay quanh Đồng Niên (Dương Tử), nữ sinh ngành kỹ thuật máy tính, và Hàn Thương Ngôn (Lý Hiện), tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Sau lần gặp đầu tiên, Đồng Niên nhanh chóng rung động và tìm cách chinh phục Hàn Thương Ngôn bằng sự vụng về nhưng đáng yêu. Tuy nhiên, phim không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm. Mối quan hệ của hai nhân vật dần trưởng thành khi cả hai học cách tôn trọng cá tính và ủng hộ ước mơ của đối phương.

2. Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ đưa khán giả bước vào thế giới thể thao điện tử thông qua hành trình của Diệp Tu (Dương Dương), một tuyển thủ chuyên nghiệp từng đứng trên đỉnh cao nhưng phải rời khỏi đội tuyển trước khi tìm cách trở lại.

Không khai thác tuyến tình cảm, phim tập trung vào tình bạn, tinh thần đồng đội và hành trình theo đuổi đam mê. Phần kỹ xảo cũng góp phần tạo nên sức hút khi tái hiện những trận đấu trong thế giới game một cách trực quan.

3. Cố Lên, Bạn Là Tuyệt Nhất

Cố Lên, Bạn Là Tuyệt Nhất kể về Hách Trạch Vũ (Đặng Luân), một diễn viên chật vật tìm cơ hội khẳng định bản thân. Đồng hành cùng anh là trợ lý Phúc Tử (Mã Tư Thuần), quản lý Ngưu Mỹ Lệ (Nghê Hồng Khiết) và tài xế Phúc Phương Thư (Hàn Đồng Sinh).

Phim không tô hồng con đường theo đuổi ước mơ mà tập trung vào những khó khăn rất đời thường. Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, tác phẩm ghi điểm nhờ nhiều thông điệp tích cực, đặc biệt là cách xây dựng nhân vật nữ có vóc dáng đầy đặn nhưng tự tin và yêu thương bản thân.

4. Trường An 24 Giờ

Trường An 24 Giờ là tác phẩm cổ trang trinh thám, hành động nổi bật nhờ phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng và cách tái hiện bối cảnh lịch sử. Phim xoay quanh Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) và Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) trong cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ Trường An trước một âm mưu nguy hiểm.

Nhịp phim căng thẳng, cách xây dựng tình huống liên tục và phần hình ảnh chỉn chu giúp tác phẩm tạo được sức hút riêng giữa nhiều phim cổ trang cùng thời điểm.

5. Trần Tình Lệnh

Trần Tình Lệnh là bộ phim cổ trang tiên hiệp gây tiếng vang nhờ câu chuyện xoay quanh Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến) và Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác). Mối quan hệ giữa hai nhân vật được xây dựng qua nhiều biến cố, từ đó tạo nên tuyến truyện giàu cảm xúc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng tạo được dấu ấn nhờ sự ăn ý trong diễn xuất. Đây là một trong những yếu tố giúp bộ phim duy trì sức hút lâu dài với khán giả.

6. Thần Tịch Duyên

Nếu yêu thích dòng phim tiên hiệp pha màu sắc lãng mạn, Thần Tịch Duyên là lựa chọn đáng cân nhắc. Tác phẩm được thực hiện bởi ê-kíp từng đứng sau thành công của Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, với sự tham gia của Trương Chấn và Nghê Ni.

Phim đưa khán giả vào thế giới tiên hiệp được xây dựng công phu, kết hợp câu chuyện tình cảm với những yếu tố kỳ ảo và hành trình của các nhân vật. Phần hình ảnh cũng là điểm đáng chú ý, góp phần tạo nên không khí đặc trưng cho tác phẩm.