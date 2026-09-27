Nghịch lý của Huỳnh Lập

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã hoàn thành công diễn 5, đồng thời là vòng cuối cùng của chương trình. Ngay trước thềm chung kết, hai anh tài gồm Thuận Nguyễn và Will phải rời khỏi show thực tế để lại nhiều tiếc nuối.

Cũng trong tập 13 lên sóng tối 26/9, nhà sản xuất công bố bảng điểm hỏa lực của dàn anh tài. Thỏ (Da LAB) bất ngờ vươn lên dẫn đầu trong khi Huỳnh Lập, Thái VG, Mew Amazing… bị xếp ở top cuối.

Trường hợp gây khó hiểu nhất phải kể tới Huỳnh Lập, khi anh là thủ lĩnh của các Liên minh, Nhà và liên tiếp đưa đội chiến thắng, nhưng vẫn không được khán giả ghi nhận.

Thỏ Da LAB phản đối Thanh Duy

Mở đầu vòng Chốt hạ của công diễn 5, các thành viên của Nhà Hào Môn gồm Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh trình diễn ca khúc Tìm lại. Các anh tài mong muốn mở rộng góc nhìn của tiết mục, hướng tới khai thác hành trình nhìn lại bản thân, những lựa chọn và lý do mỗi người bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình.

Hoàng Tôn tham gia sáng tác một verse rap, trong khi Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh hoàn thiện X-part. Trên sân khấu, Hoàng Tôn được chọn mở đầu tiết mục với màn rap khá ấn tượng. Anh lựa chọn fast flow trên nền nhạc mang màu gangster trap. "Có những đêm tôi ngồi trong phòng thu mà kiểu như không có một sự đón nhận từ ai cả/ Nhưng mà mình vẫn ngồi và mình vẫn làm/ Mình sẽ vượt qua được và mình sẽ tìm ra bình minh đằng sau màn mưa trắng xóa"..., nam ca sĩ rap.

Tiết mục được dàn dựng công phu, hiệu ứng sân khấu đẹp mắt cùng sự hỗ trợ của các thành viên, vũ công đông đảo. Tìm lại với cấu trúc bùng nổ, gai góc ở nửa đầu, sau đó chuyển sang trầm lắng, da diết ở những đoạn cuối, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Đinh Mạnh Ninh vẫn giữ được phong độ ở công diễn cuối bằng giọng hát nội lực. Trịnh Thăng Bình cũng gửi gắm câu chuyện của anh thông qua phần lyric được sáng tác mới trong thời gian ngắn.

Hoàng Tôn gai góc trong phần rap ở tiết mục Tìm lại.

Trên sân khấu, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Thực sự mà nói, đây là hành trình khiến cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm lại được bản thân và niềm vui khi mình đứng trên sân khấu, hát cùng các anh em".

Khác với vòng trước, Nhà Lục Lạc tập trung vào giọng hát với tiết mục Có khi. Bất lợi của nhóm là các thành viên không đồng đều về màu sắc âm nhạc, kỹ thuật hát. Ngoài ra, 5 thành viên trong nhóm đều tự viết thêm phần lời cho bài hát. Điều này khiến Nhà Lục Lạc phải nhiều lần điều chỉnh để các X-part không bị rời rạc mà vẫn giữ được mạch cảm xúc chung.

Tranh luận giữa hai thành viên trong nhóm xảy đến là Thanh Duy và Thỏ Da LAB. Trong khi Thanh Duy khăng khăng giữ hai chữ "tôn thờ" trong lyric với mong muốn đẩy cảm xúc của tình yêu trong ca khúc đến trạng thái có phần tuyệt vọng, từ đó tạo ra một câu hát đủ sức tác động đến người nghe, Thỏ Da LAB lại cho rằng "mong chờ" sẽ phù hợp hơn. Cuối cùng hai thành viên đi đến quyết định chung là vẫn giữ từ "tôn thờ" cho câu hát đó.

Có khi đến từ Nhà Lục Lạc khá đơn giản, sân khấu tối giản. Các thành viên chủ yếu đứng và hoàn thiện trọn vẹn bản ballad.

Đến từ Nhà Lẫy Lừng, Như ngày đầu mang lại không gian hoài niệm cho khán giả và dàn anh tài ở trường quay. Đây là tiết mục X-song, do các thành viên Thái VG, Thơm Da LAB và It’s Charles tham gia sáng tác, với sự hỗ trợ của Long Nón Lá.

Tiết mục Như ngày đầu đến từ Nhà Lẫy Lừng mang lại không khí hoài niệm.

Concept của tiết mục được lấy ý tưởng từ ký túc xá của Anh trai vượt ngàn chông gai. Các anh tài diện những bộ đồ pyjama, trên tay là những món quà dành tặng nhau như gấu bông, quạt, sách. Họ mong muốn gợi lại những kỷ niệm, từ những ngày đầu còn xa lạ đến khi cùng nhau trải qua nhiều sân khấu và sắp sửa dừng lại hành trình. Giọng hát đặc biệt của Thơm Da LAB tiếp tục mang đến màu sắc lạ, mới mẻ cho màn trình diễn.

Kết thúc tiết mục, Thái VG nhắc lại những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, khi anh chưa biết điều gì sẽ xảy ra, để rồi qua từng nhóm, sân khấu và những trải nghiệm, những người xa lạ dần trở thành người thân. Với Thái VG, sự gắn kết ấy còn đến từ những người đã âm thầm hỗ trợ nhau phía sau sân khấu. Rapper nhắc đến Huỳnh Lập và It’s Charles, những người từng giúp anh trong những ngày đầu.

Cũng trong chương trình, lần đầu Jun Phạm lên tiếng sau những tranh luận liên quan đến anh. Cựu thành viên 365 cho biết khi trở lại mùa hai, anh đón nhận những phản hồi tiêu cực từ khán giả, đôi lúc nghi ngờ chính mình và sợ ảnh hưởng đến kết quả của dàn anh tài mùa mới. Dù vậy, Jun Phạm cho rằng anh không hối hận khi nhìn lại. Theo ca sĩ, điều quan trọng nhất của hành trình lại không nằm trên sân khấu. Những gì khán giả nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ so với những câu chuyện đã diễn ra phía sau.

Điều khó hiểu với Huỳnh Lập

Và tôi cũng yêu em là tiết mục trình diễn cuối cùng khép lại sân khấu của vòng Chốt hạ. Các thành viên không có quá nhiều thay đổi cho ca khúc. Không gian sân khấu được xây dựng như một bãi biển mùa hè với cát, ánh sáng. Dàn anh tài diện trang phục năng động, thoải mái, thể hiện tiết mục với năng lượng trẻ trung, tích cực. Phần vũ đạo của Và tôi cũng yêu em khá đơn giản, nhẹ nhàng. Điểm nhấn tiết mục nằm ở màn bay từ trên cao xuống sân khấu của Thuận Nguyễn và việc các anh tài thử sức với kỹ thuật nhảy locking.

Phần bridge do Hoàng Dũng và Hà An Huy thể hiện, mở rộng thông điệp của ca khúc, không chỉ gắn với tình yêu đôi lứa.

Và tôi cũng yêu em khá đơn giản, nhẹ nhàng.

Ở vòng này, điểm số của các Nhà không được công bố sau mỗi tiết mục. Sau cùng, Nhà Hào Môn và Nhà Lẫy Lừng giành chiến thắng cho công diễn 5. It’s Charles tiếp tục được trao danh hiệu Chiến tướng. Đây lần thứ hai anh nhận được thành tích này. Nam producer cho rằng chiếc nhẫn không chỉ dành cho cá nhân anh mà đại diện cho nỗ lực của cả tập thể.

Trong khi đó, các anh tài thuộc những Nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm để chờ kết quả. Lúc này, không khí trường quay trở nên căng thẳng. Ở Nhà Lục Lạc, anh tài Thanh Duy bày tỏ mong muốn là người rời đi sau công diễn 5. Nam ca sĩ cho biết với anh, hành trình ở chương trình thực sự trọn vẹn. Bản thân anh không còn gì nuối tiếc và muốn nhường lại cơ hội cho những thành viên khác.

"Nếu hôm nay, trong trường hợp một thành viên trong nhóm rơi vào nguy hiểm và bị loại, xin mọi người cho phép tôi được nhận lấy vị trí đó. Hành trình của tôi đã được chứng minh ở đây. Tôi xin được làm điều này để khiến bản thân nhẹ nhõm", Thanh Duy nói.

Cuối cùng, Thuận Nguyễn và Will là những anh tài dừng chân, khép lại hành trình tại chương trình. Nam diễn viên Thuận Nguyễn cho biết những sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai giúp anh vượt qua nỗi sợ và tự tin hơn. Anh cũng có cơ hội để thử sức với nhiều thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân.

"Đây là một hành trình mà tôi học được rất nhiều, cảm thấy vui hơn, tự tin hơn khi bước lên sân khấu lớn. Đã rất nhiều lần, tôi bước qua nỗi sợ trong bản thân mình. Thêm một điều nữa, tôi được nhiều thêm những người anh em. Tôi muốn cho mọi người thấy tôi là một người diễn viên nhưng có thể làm được tất cả: hát, trình diễn...", Thuận Nguyễn chia sẻ.

Thuận Nguyễn và Will là những anh tài dừng chân, khép lại hành trình tại chương trình.

Với Wil, nam ca sĩ dành lời cảm ơn tới các đồng nghiệp đã đồng hành trong nhiều tháng qua. Anh nói "biết ơn, hạnh phúc" dù phải khép lại hành trình ngay trước chung kết.

Ở cuối tập 13, nhà sản xuất công bố bảng điểm hỏa lực của dàn anh tài của công diễn 5. Thỏ (Da LAB) bất ngờ "lội ngược dòng", vươn lên dẫn đầu với 800 điểm. Jun Phạm giữ vị trí thứ hai với 630. Hoàng Tôn, Hồ Đông Quan, Đinh Mạnh Ninh cũng tăng điểm hỏa lực so với các công diễn trước đó.

Xếp ở những vị trí cuối cùng là Huỳnh Lập, Thái VG, It’s Charles, Mew Amazing… Hai trường hợp gây khó hiểu nhất là Huỳnh Lập và It’s Charles. Trong khi Huỳnh Lập giữ vai trò thủ lĩnh của nhiều Liên minh, Nhà và đều giành chiến thắng, It’s Charles cũng là nhân tố nổi bật, hai lần giành vị trí Chiến tướng, nhưng lại không được khán giả ghi nhận.

An Anh