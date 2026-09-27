ATVNCG 2026: Đông Hùng nghẹn ngào chia sẻ về hành trình theo đuổi sự nghiệp

Trong phần cuối của tập 13 ATVNCG 2026, chương trình có một phần hoạt động với tên “Nước đắng thật lòng”. Bên cạnh những tiểu phẩm giao lưu đầy tiếng cười, đây cũng là lúc để các Anh Tài trải lòng cùng nhau. Đặc biệt, phần trải lòng của Anh Tài Đông Hùng về những trải ngiệm trong sự nghiệp làm nghề đã khiến không ít người rơi nước mắt.

Các Anh Tài quây quần trong phần giao lưu "Nước đắng thật lòng".

Khi được đặt câu hỏi: “Điều gì khiến bạn tự ti trước các Anh Tài khác?”, Đông Hùng đã nói rằng điều mình tự ti nhất là việc khó hòa nhập với các Anh Tài khác, vì thời gian qua anh chỉ có vợ đồng hành trong sự nghiệp. Thời điểm trước khi lập gia đình, anh chưa có một sản phẩm cá nhân nào của riêng mình.

“Từ trước đến giờ ai bảo gì em hát nấy, sân khấu nào em cũng hát, giá bao nhiêu em cũng hát”, anh chia sẻ. Đến khi bước vào chương trình, Đông Hùng mới có được những tiết mục, sân khấu và thành tựu của riêng mình. Đến thời điểm hiện tại, anh thừa nhận bản thân đã không còn tự ti như ban đầu.

Vid: thao_phennn

Đông Hùng thừa nhận thời gian đầu bản thân bị "khớp", khó hòa nhập với các anh em.

Bên cạnh đó, Đông Hùng cũng bày tỏ niềm đam mê của mình với sân khấu và sự nghiệp cầm mic. Vào thời điểm khó khăn nhất, anh từng phải bươn chải để có đủ sức trả nợ cho mẹ và gánh vác gia đình, và anh gọi thời gian được đứng trên sân khấu là “thời gian được sống”, vì khi bước xuống sân khấu, bản thân lại phải xoay vần với kế sinh nhai. “Bản thân em bây giờ là em cảm thấy đủ, em luôn luôn cảm thấy đủ, bởi vì nói thật là có khoảng thời gian em không bao giờ em nghĩ có thể sống đến ngày hôm nay”, Đông Hùng nghẹn ngào.

Đông Hùng xúc động chia sẻ về những trải nghiệm đã qua. Vid: thao_phennn

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Đông Hùng cũng bày tỏ niềm cảm kích khi được biết đến nhiều hơn, được yêu thương nhiều hơn khi đến với chương trình. Anh chia sẻ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhận được quà, tuy nhiên khi tham gia chương trình anh được fan tặng quà, được fan làm food truck. “Em cảm nhận được bây giờ mọi người bắt đầu quan tâm đến mình rồi đấy!... Em tự tin có mọi người ủng hộ em”, Đông Hùng bộc bạch.