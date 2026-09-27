Bật mí 3 ca sĩ, diễn viên và hoa hậu Việt có bố mẹ là Thượng tá

Thu Quỳnh

Diễn viên Thu Quỳnh sinh năm 1988, được khán giả nhớ đến qua những vai diễn để lại dấu ấn như My Sói trong Quỳnh búp bê, Huệ trong Về nhà đi con hay Khánh Thy trong Hương vị tình thân. Mẹ ruột của nữ diễn viên là nghệ sĩ Cao Nga, người mang quân hàm Thượng tá quân đội.

Thu Quỳnh và mẹ - Thượng tá Cao Nga.

Trước khi khoác quân phục, bà Cao Nga là diễn viên kịch nói tại Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Cuối thập niên 1990, trên sân khấu kịch phía Bắc, bà được đồng nghiệp gọi bằng biệt danh Nga 'Sói', gắn với vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Thu Quỳnh từng thừa nhận nhan sắc và bản lĩnh của mình thời trẻ "không bằng một góc của mẹ".

Thu Quỳnh bước vào nghề diễn từ đầu những năm 2010 nhưng phải đến năm 2018, khi Quỳnh búp bê lên sóng và trở thành hiện tượng truyền hình, tên tuổi cô mới thực sự được công chúng cả nước biết đến. Tháng 9/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thu Quỳnh được chọn làm trưởng khối, vinh dự cầm biển dẫn đầu khối Văn hóa - Thể thao trong lễ diễu hành.

Với nữ diễn viên, đây là dịp nhắc nhớ về người mẹ Thượng tá đã truyền cho cô niềm yêu sân khấu từ nhỏ, đồng thời là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sự kiên định và tình yêu đất nước mà cô mang theo suốt sự nghiệp.

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh

Tháng 6/2025, cô gái quê Hải Dương Ngô Thị Trâm Anh sinh năm 2006, đăng quang Hoa hậu Trái đất Việt Nam khi vừa tròn 19 tuổi, trở thành một trong những hoa hậu trẻ tuổi nhất của làng thi sắc đẹp Việt vài năm trở lại đây. Trước khi lên ngôi, cô là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Phụ nữ Việt Nam.

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh

Bố của Trâm Anh là Thượng tá quân đội, còn mẹ làm kinh doanh tự do. Trâm Anh từng kể ban đầu cô không dám đăng ký dự thi vì tự ti nhưng nhờ "được sự ủng hộ và khuyến khích của bố mẹ nên đã đăng ký thi tuyển". Nền nếp kỷ luật của một gia đình quân nhân được xem là một phần lý do giúp cô giữ được sự chỉn chu, bản lĩnh xuyên suốt cuộc thi. Cô từng chia sẻ, tinh thần kỷ luật được bố rèn giũa từ nhỏ chính là điều giúp Trâm Anh giữ tâm thế bình tĩnh, kiên nhẫn.

Hành trình của tân hoa hậu không hoàn toàn suôn sẻ. Ngay sau đăng quang, ban tổ chức không cử Trâm Anh dự thi Miss Earth 2025 vì cho rằng cô "cần thêm thời gian rèn luyện và trau dồi kỹ năng", đồng thời chọn á hậu 3 Trịnh Mỹ Anh thay thế. Đến năm 2026, suất đại diện Việt Nam tại Miss Earth tiếp tục thuộc về một gương mặt khác là á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên, người có nhiều kinh nghiệm thi quốc tế hơn.

Ca sĩ, diễn viên Minh Tuấn

Tháng 5/2026, chàng trai Hà Nội cao 1,83m Minh Tuấn đăng quang Á vương cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, đồng thời giành thêm giải Nam vương tài năng và lọt vào nhóm 5 gương mặt xuất sắc nhất ở cả 3 hạng mục Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng và Dự án cộng đồng. Trước khi bước lên sân khấu nhan sắc, anh là sinh viên ngành Quản lý tại Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ca sĩ Minh Tuấn và mẹ - Thượng tá Thanh Tâm.

Đứng sau thành tích của Minh Tuấn là mẹ anh, NSƯT Thanh Tâm, Thượng tá công an, từng giữ cương vị Phó Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân và công tác tại Đoàn múa nhạc Công an nhân dân. Minh Tuấn theo mẹ miệt mài rèn luyện thanh nhạc từ nhỏ, từng cùng mẹ thu âm nhạc phim trong phòng thu trước khi quyết định lấn sân ca hát chuyên nghiệp sau cuộc thi.

Với anh, mẹ "luôn là người mẹ, người thầy tận tâm dìu dắt" trên con đường nghệ thuật. Gia đình có mẹ mang quân hàm Thượng tá nhưng cũng đậm chất nghệ sĩ được xem là nền tảng giúp Minh Tuấn tự tin thử sức ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn ca hát ngay sau khi đăng quang.

NSƯT Thanh Tâm hát cùng con trai:

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu