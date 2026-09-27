Quang Hùng MasterD và Pháo gây chú ý ở chung kết 'Tinh hà say hi'

Tập 13 “Tinh hà say hi” tiếp tục Livestage 5 với 2 tiết mục nhóm và 8 sân khấu cá nhân của Top 16. Ở chặng cuối, chương trình tiếp tục khai thác chất liệu dân gian, nhạc sến và R&B trong các phần trình diễn.

Một trong những tiết mục đáng chú ý là “Trễ giờ cơm” của Quang Hùng MasterD, Xuân Định K.Y, Wean và Sơn.K. Bốn nghệ sĩ hóa thân thành những cậu học sinh, kể câu chuyện những người trẻ rời gia đình để theo đuổi ước mơ.

Pháo và Quang Hùng MasterD. Ảnh: NSX

Quang Hùng MasterD cho biết anh đã sống xa nhà khoảng 10 năm, Wean cũng có quãng thời gian tương tự, trong khi Xuân Định K.Y xa gia đình 4 năm. Từ những trải nghiệm đó, “Trễ giờ cơm” gợi lại ký ức về mâm cơm gia đình và hành trình trưởng thành của những người trẻ.

Ở phần thi cá nhân, Wean mang đến “Không tin vào anh thì anh đây tin vào ai”, tập trung vào giọng hát và cảm xúc thay vì vũ đạo. Nam rapper nhìn lại hành trình từ một cậu bé ở Quảng Ngãi, từng đối diện với những định kiến về ngoại hình và hình ảnh cá nhân.

Wren Evans thử nghiệm dòng nhạc mới từ bản thu thử được anh ấp ủ khoảng 2 năm. Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ đưa rap vào phần thi tại chương trình. Tiết mục được xây dựng với những chi tiết gợi mở về chặng đường âm nhạc tiếp theo của Wren Evans sau “Tinh hà say hi”.

Quang Hùng MasterD trình diễn trong chung kết. Ảnh: NSX

Xuân Định K.Y cũng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới theo đuổi âm nhạc. Anh từng cân nhắc đi xuất khẩu lao động, đồng thời hát tại các quán cà phê với cát-xê khoảng 300.000-400.000 đồng mỗi đêm. Quang Hùng MasterD là một trong những người giúp anh có thêm động lực tiếp tục con đường nghệ thuật.

Khép lại các phần thi cá nhân là Quang Hùng MasterD với “Casting”. Sân khấu được xây dựng như một phim trường, kết hợp diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái. Pháo bất ngờ xuất hiện trong vai nữ đạo diễn tổ chức buổi tuyển vai. Tiết mục lồng ghép hình ảnh gợi nhắc nhiều tác phẩm điện ảnh như “Singin’ in the Rain”, “La La Land”, “Titanic” và “Tình người duyên ma”.

Sau 13 tập, Top 16 đã hoàn thành các phần trình diễn tại Livestage cuối. Đêm công bố kết quả và trao giải “Tinh hà say hi” dự kiến được truyền hình trực tiếp vào tối 2/10.