Fan Tinh Hà 'Say Hi' không hẹn mà gặp tại Tràng Tiền Plaza và bến Bạch Đằng

Sau khi Tinh Hà "Say Hi" công bố Top 5 ở 3 hạng mục The Transformation Icon, The Group Performance Icon và The Performer Icon, màn hình SKYLEDbến Bạch Đằng (TP.HCM) đã chính thức "lên đèn".

Từ sớm, đông đảo người hâm mộ đã có mặt để check-in cùng hình ảnh thần tượng. Dù trời đổ mưa, không khí tại đây vẫn “nóng” hơn bao giờ hết với sự xuất hiện bất ngờ của các Anh Trai DANG HONG HAI, DILLAN, JSOL, IVAN, HYO và Ali Hoàng Dương.

SKYLED của các Anh Trai tại bến Bạch Đằng. Nguồn threads: @_vutrudongxoay._

JSOL, HYO, DANG HONG HAI và DILLAN check LED tại bến Bạch Đằng.

Anh em Ali Hoàng Dương và IVAN check-in LED trong cơn mưa.

Trong khi đó, tại đầu cầu Hà Nội, người hâm mộ cũng đã có mặt ở phố đi bộ từ sớm để check-in cùng màn hìnhLEDquảng bá D-3 Tinh Hà "Say Hi" tại Hà Nội vào ngày 14/11.

Tại đây, khán giả còn khui được "sít-rịt" là những khung hình photobooth siêu đáng yêu để tha hồ "chụp ảnh đôi" cùng nghệ sĩ mình yêu thích. Không khí càng thêm bùng nổ khi CAPTAIN BOY cũng bất ngờ xuất hiện để hòa chung niềm vui cùng người hâm mộ.

Màn hình LED Tinh Hà "Say Hi" tại Tràng Tiền Plaza. Nguồn threads: @_swtdaisyyy.06_

CAPTAIN BOY tranh thủ giao lưu cùng người hâm mộ. Nguồn threads: @turtle.61ty

Frame photobooth siêu đáng yêu của các Anh Trai.

Cùng ngày 26/9, màn hình LEDdo cộng đồng người hâm mộ team Thêu Hoa Dệt Gấm thực hiện cũng "lên sóng" tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để ăn mừng những thành tích của ca khúc. Sự kiện thêm phần náo nhiệt với sự góp mặt của JSOL, CONGB và buitruonglinh giao lưu và chụp ảnh kỷ niệm cùng người hâm mộ.

LED Thêu Hoa Dệt Gấm có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nguồn threads: @_ng.uienn

Team Thêu Hoa Dệt Gấm tới check-in cùng người hâm mộ.

Có thể thấy, fan Tinh Hà "Say Hi" tại TP.HCM đã có một buổi tối cực kỳ "năng suất" khi bất chấp trời mưa để di chuyển giữa 2 địa điểm, liên tục check-in cùng các nghệ sĩ.