Nữ diễn viên quê Thanh Hóa từ người mẫu cát-xê 300 nghìn đồng, rẽ ngang diễn xuất thành gương mặt thân quen phim giờ vàng VTV

Cù Thị Trà và những vai diễn "tiểu tam" dậy sóng cộng đồng mạng

Cù Thị Trà (SN 1999, quê ở Thanh Hóa) sở hữu chiều cao 1m68, gương mặt sắc sảo, phong thái quyến rũ và ánh mắt sắc lạnh đã tạo dựng chỗ đứng trên màn ảnh nhỏ qua hàng loạt vai phụ phản diện.

Khán giả nhớ đến Cù Thị Trà với vai người yêu cũ của Khôi (Bình An) làm lung lay hôn nhân của cặp đôi trong "Đừng làm mẹ cáu", rồi đến nàng bạn gái cũ đầy toan tính Diệp trong "Gặp em ngày nắng". Đỉnh điểm của sự chú ý nằm ở vai chuyên viên tâm lý Anh Thu trong "Chúng ta của 8 năm sau", lối diễn khiêu khích khi quyến rũ Tùng (B Trần) ngay sát vách nhà vợ khiến nhân vật này phải hứng chịu vô số chỉ trích gay gắt từ người xem.

Diễn viên Cù Thị Trà. Ảnh FBNV

Cù Thị Trà có vai chính truyền hình đầu tiên trong phim "Những nẻo đường gần xa". Cô gây bất ngờ trong vai nữ kiếm thủ Đông xinh đẹp, ngây thơ nhưng cũng mạnh mẽ. Trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng", Cù Thị Trà vào vai Nam một cô công nhân nhà máy bánh kẹo, trầm lặng, khô khan. Tuy nhiên, Nam lại có tình cảm đặc biệt với Bắc (diễn viên Duy Hưng đóng) người đàn ông đã có gia đình. Nhưng về sau, Nam đã từ bỏ mối tình đơn phương để ủng hộ Bắc vượt qua sóng gió sống hạnh phúc bên vợ.

Diễn viên Cù Thị Trà trong phim "Dịu dàng màu nắng". Ảnh VTV

Nỗ lực thoát khỏi định kiến "tiểu tam màn ảnh" của Cù Thị Trà được đánh dấu bằng hai dự án phim giờ vàng VTV gây sốt trong thời gian qua. Khán giả chứng kến một Cù Thị Trà đầy biến hóa với vai Sương trong "Lửa trắng", là bạn gái của Trường "nổ" trong băng đảng buôn bán ma túy, quyết tâm làm lại cuộc đời nên làm "tay trong" cho lực lượng công an để chuộc lại lỗi lầm.

Với vai Thúy trong "Mùa hè năm ấy" lại mở ra mảng màu đầy duyên dáng của Cù Thị Trà kết hợp với Long (Lý Chí Huy) mang đến tiếng cười giải trí tự nhiên cho khán giả truyền hình.

Diễn viên Cù Thị Trà và NSƯT Hồ Phong tại buổi ra mắt phim "Lửa trắng". Ảnh VTV

Diễn viên Cù Thị Trà từng xuất thân là người mẫu

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, nữ diễn viên Cù Thị Trà đã cởi mở nhìn lại chặng đường 4 năm gắn bó với phim trường. Trước khi bén duyên cùng phim ảnh, Cù Thị Trà từng theo học khoa Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 17 tuổi, khi vừa đặt chân lên Hà Nội nhập học, cô nhận lời đi thử vai làm mẫu ảnh với mức thù lao đầu tiên là 300.000 đồng.

Gắn bó với công việc làm người mẫu khoảng 6 năm, cô bắt đầu rơi vào cảm giác "chênh vênh" khi tốt nghiệp đại học. Nhận thấy bản thân không còn quá trẻ và nghề mẫu có thể không kéo dài mãi, cô từng tính đến chuyện kinh doanh nhưng thấy không phù hợp. Đúng lúc đang loay hoay tìm hướng đi mới, Cù Thị Trà tình cờ nhận được lời mời đóng một vai diễn rất nhỏ. Dù đất diễn ít ỏi, nét diễn mộc mạc của cô lại được đạo diễn khen ngợi có bản năng tốt và khuyến khích nên theo học thêm để làm diễn viên chuyên nghiệp.

Cù Thị Trà từng xuất thân từ nghề người mẫu. Ảnh VTV

Cù Thị Trà chủ động tìm kiếm cơ hội bằng cách tham gia các buổi tuyển chọn. Cô bắt đầu thử sức nhiều hơn qua các đoạn phim quảng cáo TVC, phim ngắn hay dự án game, từng bước làm quen với ống kính và tập trung rèn luyện đài từ. Đến năm 2022, cơ hội đóng phim truyền hình đầu tiên tại VFC đã đến với cô qua tác phẩm "Đấu trí". Dù chỉ là một vai quần chúng không thoại trong phân cảnh ngồi bên bể bơi cùng Doãn Quốc Đam, cô vẫn luôn trân trọng bởi đó là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Cảnh rửa xe của Cù Thị Trà trong phim "Lửa trắng" gây bão mạng nhưng từng khiến đạo diễn "bất lực". Ảnh VTV

Nhìn lại chặng đường 4 năm gắn bó cùng phim ảnh, Cù Thị Trà xem đây là quãng thời gian rèn giũa giúp cô trưởng thành vượt bậc. Ý thức xuất phát điểm tay ngang, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến hết mình, đón nhận mọi thử thách nghề nghiệp và không ngừng tìm kiếm những dạng vai mới để khẳng định năng lực trước công chúng.