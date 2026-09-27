Mark Zuckerberg lần đầu tiết lộ lý do đổi gu ăn mặc

Ảnh: Victor Llorente/The New York Times

Mark Zuckerberg từng gắn liền với hình ảnh nhà sáng lập công nghệ mặc áo phông xám và hoodie đơn giản. Quần áo dường như không phải thứ mà anh chú ý khi xuất hiện trước công chúng. Song, điều này dần thay đổi trong vài năm gần đây.

Khi xuất hiện tại Meta Connect 2026 cuối tháng 9, CEO Meta mặc áo phông in dòng chữ “Building is my love language” (tạm dịch: “Xây dựng/phát triển là ngôn ngữ tình yêu của tôi”). Trước đó, anh nhiều lần xuất hiện với áo phông oversized, áo khoác da, dây chuyền vàng, đồng hồ xa xỉ và những thiết kế mang dấu ấn cá nhân.

Sự thay đổi bắt đầu rõ rệt từ thời kỳ Covid-19. Zuckerberg lần đầu chia sẻ với The New York Times rằng bắt đầu thử những chiếc quần short “vui mắt” trong thời gian làm việc qua Zoom. Sau đó, việc tập MMA khiến anh chuyển sang những trang phục rộng hơn.

Theo Zuckerberg, các võ sĩ thường mặc đồ oversized. Đây cũng là một cách thể hiện thể trạng mà không cần phô bày cơ bắp. Phong cách mới gây bất ngờ ngay cả với những người làm việc cùng tỷ phú công nghệ.

Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ của Meta, kể rằng khi Zuckerberg xuất hiện tại một buổi làm việc ở Hawaii với diện mạo mới, các thành viên trong nhóm thậm chí bàn tán riêng về việc có nên bình luận hay không.

Quần áo trở thành một cuộc thử nghiệm

Zuckerberg cho biết phần lớn trang phục do anh tự lựa chọn, không thuê stylist như nhiều lời đồn. Chiếc quần nhiều họa tiết của Loewe mà anh mặc tại hội nghị Sun Valley cũng là lựa chọn cá nhân.

Trong sự kiện Connect, Zuckerberg mặc một chiếc áo phông Amiri được thiết kế riêng, quần của thương hiệu The Row và một loạt kính Meta mới. Ảnh: Gabriela Bhaskar/The New York Times.

Nhà thiết kế Mike Amiri, người từng hợp tác với Zuckerberg, cho rằng CEO Meta đang trải qua một giai đoạn thường xuất hiện ở tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi. Đó là thử nghiệm để tìm ra mình thuộc kiểu người mặc đồ rộng, đồ vintage hay phong cách nào khác. Điểm khác biệt là Zuckerberg thực hiện quá trình này ở tuổi ngoài 40 và với nguồn lực gần như vô hạn.

Zuckerberg cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những tín hiệu mà trang phục gửi tới người đối diện.

Anh mua phần lớn quần áo trên Instagram, đôi khi lướt ứng dụng trước khi đi ngủ vì cảm thấy thư giãn. Khi mới bắt đầu mua sắm trên nền tảng này, Zuckerberg từng sử dụng email, thẻ tín dụng và địa chỉ nhà riêng. Một cửa hàng nhỏ nghi ngờ giao dịch gian lận vì không tin người mua thực sự là tỷ phú đứng thứ 4 thế giới.

Gần đây, Zuckerberg đặc biệt quan tâm đến áo polo và sơ mi có cổ. Đây là lựa chọn nằm giữa phong cách công nghệ vốn đề cao sự thoải mái và yêu cầu trang trọng khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới. Mục tiêu của anh là tìm ra khoảng 20 chiếc áo polo yêu thích nhất.

Việc mua sắm trên Instagram cũng tạo ra một vòng lặp quen thuộc: càng tìm kiếm và mua sắm, Zuckerberg càng nhận được nhiều quảng cáo về quần áo tương tự. Anh tiếp tục xem xét, so sánh và tìm kiếm những thiết kế mới. Priscilla Chan, vợ Zuckerberg, cho biết anh có nhiều món đồ tương đối giống nhau, chỉ có vài chi tiết nhỏ khác biệt.

Sở thích đối với thời trang không dừng lại ở việc ăn mặc, mà còn mở rộng sang thiết kế. Zuckerberg gọi những dự án cá nhân như vậy là “sidequests” (tạm dịch: “nhiệm vụ phụ”).

Anh có một căn phòng tại Palo Alto chứa nhiều thiết bị chế tạo, trong đó có máy in 3D. Zuckerberg từng dùng máy này để làm một chiếc váy dạng chain-mail màu xanh cho con gái. Anh cũng từng thiết kế đồ trượt tuyết đồng bộ cho cả gia đình và trang phục phục hồi sau khi lướt sóng.

Zuckerberg và Chan xuất hiện tại show thời trang của Prada, dấy lên đồn đoán hợp tác. Ảnh: Alessandro Garofalo/Reuters.

Zuckerberg còn tham gia thiết kế khoảng 20 món trang sức cho Chan kể từ khi 2 người kết hôn năm 2012, bao gồm nhẫn cưới được chế tác từ một viên kim cương duy nhất.

Anh thường làm việc trực tiếp với các nhà thiết kế để tìm hiểu cách họ tạo ra sản phẩm. Khi hợp tác với nhà kim hoàn Ana Khouri, Zuckerberg liên tục đặt câu hỏi về kỹ thuật chế tác và vật liệu.

Từ sở thích cá nhân đến sản phẩm của Meta

Sự thay đổi trong phong cách của Zuckerberg diễn ra cùng lúc Meta đẩy mạnh thiết bị đeo. Meta mở rộng dòng kính thông minh Ray-Ban Meta và Oakley Meta, đồng thời hợp tác với nhiều nhân vật trong ngành thời trang và giải trí. Năm nay, hãng giới thiệu dòng kính hợp tác với Kylie Jenner và mở rộng số lượng kiểu dáng.

Theo EssilorLuxottica, hơn 7 triệu chiếc Ray-Ban Meta và Oakley Meta đã được bán trong năm ngoái. Trong quý II/2026, doanh thu từ kính thông minh của Luxottica tăng gấp đôi.

Zuckerberg và Kylie Jenner đeo kính Meta tại buổi ra mắt dòng sản phẩm này. Ảnh: Hunter Abrams.

Meta cũng hợp tác với Lisa (BlackPink) trong một dự án kính thông minh. Trong khi đó, Zuckerberg và Chan từng xuất hiện tại show Prada, làm dấy lên đồn đoán về khả năng hợp tác giữa 2 bên, dù Prada phủ nhận có thỏa thuận với Meta.

Với Zuckerberg, việc quan tâm đến thời trang giúp anh nhận ra một điều trước đây chưa thực sự chú ý: sở thích cá nhân có thể tạo ra ham muốn đối với một sản phẩm.

Anh vốn quen với việc xây dựng những sản phẩm được hàng tỷ người sử dụng. Nhưng thời trang và thiết bị đeo lại vận hành theo cách khác. Không nhất thiết mọi sản phẩm phải phù hợp với tất cả.

Meta có thể tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau, phục vụ những nhóm người có sở thích khác nhau. Với Zuckerberg, đó vừa là một cách thử nghiệm sản phẩm, vừa là một cách tiếp cận mới với thương hiệu.

Từ chiếc áo phông xám từng trở thành “đồng phục” của nhà sáng lập Facebook, Zuckerberg đang bước sang một giai đoạn khác. Anh không chỉ xây dựng sản phẩm cho người dùng, mà còn thử nghiệm với chính hình ảnh của mình.