Áp lực của người trẻ đằng sau cơn sốt Chiikawa

Chiikawa, nhân vật hoạt hình Nhật Bản đang phủ sóng khắp châu Á với vẻ ngoài đáng yêu, ngộ nghĩnh. Thế nhưng, phía sau vẻ ngoài đó lại là một thế giới đầy bất trắc, thể hiện áp lực và nỗi bất an của người trẻ hiện nay. Các nhân vật phải vượt qua những kỳ thi khó, cạnh tranh những công việc vất vả và tìm cách sống sót qua từng ngày. Năm 2022, Chiikawa được chuyển thể thành loạt phim hoạt hình ngắn tập tại Nhật Bản. Hè năm nay, tác phẩm tiếp tục được đưa lên màn ảnh rộng với tựa đề Chiikawa: Bí mật đảo người cá, theo CNN. Ảnh: Noemi Cassanelli/CNN.

Chiikawa là tác phẩm của họa sĩ minh họa Nhật Bản Nagano, được đăng tải lần đầu trên X (trước đây là Twitter) vào năm 2020. Trong phim, nhân vật chính Chiikawa cùng hai người bạn Usagi có đôi tai thỏ và Hachiware giống mèo đều được tạo hình đơn giản với gương mặt tròn, ngây thơ và đôi má hồng, sẽ cùng nhau trải qua những cuộc hành trình thú vị. Tông màu pastel cùng phần nhạc vui nhộn càng khiến bộ phim mang vẻ ngoài đáng yêu. Đồ họa: Ánh Dương.

Ở thế giới này, các nhân vật phải xếp hàng để nhận việc do những người quản lý mặc giáp phân công. Công việc từ đơn giản như nhổ cỏ, dán nhãn trái cây trải dài đến phức tạp, nguy hiểm như săn quái vật. Mỗi nhân vật lại đối diện với khó khăn theo một cách khác nhau. Chiikawa không nói chuyện trôi chảy, thường xuyên lo lắng và dễ bật khóc. Hachiware luôn giữ thái độ lạc quan và là nhân vật duy nhất có thể nói những câu hoàn chỉnh. Trong khi đó, Usagi khá thất thường và thường giao tiếp bằng những tiếng hét. Ảnh: Bloomberg.

Jayson Chun, nhà sử học tại Đại học Hawaii-West Oahu, người nghiên cứu văn hóa đại chúng Đông Á, cho rằng Chiikawa “ra đời từ những nỗi lo lắng đặc thù của người Nhật”. Trong đó có áp lực từ các kỳ thi đại học, yêu cầu phải có bằng cấp và chứng chỉ để tìm việc, cùng mức lương thấp hơn nhiều quốc gia phát triển khác. Theo ông, văn hóa Nhật Bản cũng đặt nặng việc con người phải âm thầm chịu đựng khó khăn. “Chúng không chỉ dễ thương mà còn phải vượt qua rất nhiều thử thách”, Fiona Fung (46 tuổi), nói. Đầu tháng này, cô đã đến tham quan triển lãm nghệ thuật và vòng quay ngựa gỗ Chiikawa tại Hong Kong, do studio sáng tạo AllRightsReserved tổ chức. Ảnh: Adam Lam/China Daily.

Những áp lực tương tự cũng hiện hữu ở khắp các quốc gia tại châu Á. Tại Trung Quốc, sinh viên dành nhiều năm chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Do đó, việc Chiikawa trượt kỳ thi chứng chỉ làm cỏ 2 lần dù đã chăm chỉ học tập giúp người trẻ cảm thấy an ủi. Thị trường việc làm cũng tạo thêm áp lực cho người trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 16-24 tuổi tại khu vực thành thị Trung Quốc đã đạt 18,9% vào tháng 8, trong khi số lao động tự do dự báo vượt 300 triệu người trong năm nay. Tại Đài Loan, hơn 11% người trong độ tuổi 15-24 không có việc làm. Tình trạng dư thừa lao động có trình độ đại học cũng khiến một số sinh viên thêm chật vật. Ở Hàn Quốc, ngày càng nhiều người trẻ phải làm nhiều công việc cùng lúc để tăng thu nhập. Ảnh: Adam Lam/China Daily.

Những câu chuyện về cuộc sống đầy trăn trở của các nhân vật dường như chạm đến nhiều nhóm tuổi. Theo GEM Partners, công ty nghiên cứu và dữ liệu về ngành giải trí Nhật Bản, người hâm mộ Chiikawa có độ tuổi trung bình khoảng 40. Nhóm tuổi 30 chiếm tỷ lệ lớn nhất, bên cạnh lượng người hâm mộ đáng kể ở độ tuổi 20 và 50. Thiết kế nhân vật cũng có thể là một phần lý do Chiikawa được yêu thích. Nagano chưa từng xác nhận giới tính của các nhân vật, cho phép người hâm mộ tự hình dung và gán cho họ những đặc điểm phù hợp với bản thân. Ảnh: Adam Lam/China Daily.

Tại Nhật Bản, các sản phẩm Chiikawa xuất hiện ở khắp nơi, từ tất, gel tạo kiểu tóc cho đến công viên giải trí theo chủ đề. Hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản cũng sẽ ra mắt máy bay mang chủ đề Chiikawa vào tháng 10. Nhân vật Chiikawa hiện được thương mại hóa do Spiralcute, công ty quản lý có trụ sở tại Tokyo, dẫn dắt. Giờ đây, Chiikawa xuất hiện ngày càng nhiều tại Hong Kong, Seoul, Thượng Hải và Đài Bắc. Một cửa hàng pop-up ở Thượng Hải vào giữa năm 2024 được cho là thu về 2,68 triệu nhân dân tệ (khoảng 400.000 USD) chỉ trong 10 giờ. Tại Hong Kong, cảnh sát phải hỗ trợ kiểm soát đám đông tại một cửa hàng pop-up. Ảnh: Noemi Cassanelli/CNN.

Sức hút của Chiikawa cũng đang vượt ra ngoài châu Á. Người hâm mộ thường chia sẻ các bản dịch tiếng Anh của những tập phim trên Instagram và TikTok. Một tài khoản chuyên dịch manga Chiikawa sang tiếng Anh trên X hiện có hơn 16.000 người theo dõi. Tháng 12/2025, Spiralcute thông báo mở văn phòng tại Los Angeles và hợp tác với Jazwares, tập đoàn đồ chơi Mỹ đứng sau Squishmallows. Kênh YouTube Chiikawa có phụ đề tiếng Anh cũng sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Theo Yazawa, về mặt hình ảnh và ngôn ngữ, Chiikawa khá dễ chuyển sang thị trường nói tiếng Anh, đặc biệt khi hai nhân vật chính gần như không nói chuyện. Tuy nhiên, bà vẫn lo ngại về việc có tạo được sự đồng cảm về mặt văn hóa hay không. Ảnh: Noemi Cassanelli/CNN.