Nghi là trúng!

Hai đối tượng T. và P. bị tạm giữ cùng tang vật.

Qua kiểm tra, tổ Cảnh sát 113 phát hiện các đối tượng tàng trữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy “đá”, 1 túi ma túy “đá” cùng một số tang vật liên quan khác. Bước đầu, 2 thanh niên khai tên là N.G.T (1991, trú xã Ia Grai, Gia Lai) và T.T.P (1992, trú xã Ia Hrung, Gia Lai). Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, ngày 21-10, Tổ Cảnh sát 113 cho biết, đã lập biên bản vụ việc, bàn giao đối tượng, phương tiện và tang vật có liên quan cho Công an phường Hội Phú tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.