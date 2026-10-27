Lâm Đồng phát hiện vụ khai thác đất trái phép ven sông Dinh

Ngày 27/10, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng vừa phát hiện một nhóm người khai thác, vận chuyển đất trái phép tại khu vực ven sông Dinh, thuộc thôn Nghĩa Tân, xã Hàm Tân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông lấy lời khai những người liên quan đến vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Trước đó, khoảng 4 giờ 45 phút ngày 24/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực ven sông Dinh, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phát hiện nhóm người đang khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, lập biên bản làm việc và lấy lời khai những người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, H.V.C (SN 1988, trú xã Tân Minh) thừa nhận tự ý thuê người khai thác đất tại khu vực trên để vận chuyển về san lấp nền nhà khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cụ thể, H.V.C thuê N.H.T (SN 2001) điều khiển máy đào múc đất với giá 400.000 đồng/đêm; đồng thời thuê N.V.T (SN 1988) và H.T.B (SN 1990) vận chuyển đất bằng xe tải ben với giá 60.000 đồng/chuyến.

Ngoài hành vi khai thác, vận chuyển đất trái phép, lực lượng chức năng còn phát hiện vi phạm về điều kiện tham gia giao thông đường bộ.

Tại thời điểm kiểm tra, xe tải ben do N.V.T điều khiển đã hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật, người điều khiển không xuất trình được giấy phép lái xe. Trong khi đó, giấy phép lái xe hạng C của H.T.B đã hết hạn từ năm 2019.

Tổ công tác đã tạm giữ các phương tiện liên quan, gồm 2 xe ô tô tải ben, 1 máy đào nhãn hiệu Hitachi và 1 rơ-moóc chuyên dùng không có biển kiểm soát.

Phương tiện liên quan đến vụ việc khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Hiện, lực lượng chức năng đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao những người liên quan cùng tang vật, phương tiện cho Công an xã Hàm Tân tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về khai thác, vận chuyển khoáng sản, trong đó có đất san lấp, cát, sỏi.

Các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, chủ phương tiện và người điều khiển cần bảo đảm các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật, giấy phép lái xe; không sử dụng phương tiện hết hạn kiểm định hoặc điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe hợp lệ.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phối hợp ngăn chặn, xử lý.