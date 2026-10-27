Công an Đồng Nai khởi tố 20 đối tượng trong vụ án 'giang hồ mạng' Cọp đen

Hình ảnh được cắt ra từ video "Ơn nghĩa giang hồ" do nhóm Cọp đen sản xuất.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản và mời nhiều đối tượng tham gia quay phim tại nhiều địa điểm thuộc thành phố Đồng Nai và một số địa điểm để sản xuất loạt các phim ngắn "Ơn Nghĩa Giang Hồ" (4 tập), "thành phố Sói" (3 tập), "Ơn đền oán trả" (2 tập), "Khu tao sống" (2 tập), "Hồng lửa" (1 tập) không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sau đó đăng tải trên mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok câu "view", câu "like" và kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Để đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên, các đối tượng đã tập trung lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các nhân vật chủ yếu tham gia đóng phim là các đối tượng "xăm trổ", sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người.

Đạo cụ dùng để quay phim của nhóm giang hồ mạng "Cọp đen".

Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, "giang hồ", tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc sử dụng đạo cụ là đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm "giang hồ", gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi biên tập, Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như "Phim xã hội đen", "Phim về giang hồ hay nhất", "Anh em xã hội", đồng thời chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận. Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về các hành vi gồm "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288. Đồng thời, điều tra mở rộng, củng cố làm rõ các hành vi khác để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên có thể thấy, hiện nay, không gian mạng đang bị một số đối tượng lợi dụng như công cụ xây dựng hình ảnh cá nhân, gây dựng thanh thế và kiếm lợi từ sự tò mò của người xem.

Khi những nội dung bạo lực được dàn dựng dưới hình thức phim giải trí, lặp đi lặp lại với tần suất cao, nguy cơ đáng lo ngại là người xem, nhất là thanh thiếu niên, có thể tiếp nhận sai lệch về nhận thức, xem nhẹ pháp luật.

Đặc biệt, nếu hình tượng "giang hồ" được tô vẽ như biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và sự thành công, những thông điệp lệch chuẩn này có thể tác động không nhỏ đến quá trình hình thành nhận thức, nhân cách của người trẻ.

Công an Thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Công an Thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng tương tác. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân nên lưu giữ thông tin liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.