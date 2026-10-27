Vụ cào xước ô tô Mercedes-Benz ở Hà Nội: Bị cáo và bị hại đều kháng án

TAND Khu vực 4 - Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của người phụ nữ bị cào xước ô tô Mercedes-Benz GLC 200 ở Hà Nội. Trong khi đó, bị cáo Mai Thị Bích Vân cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt theo hướng xin chuyển hình phạt chính sang phạt tiền.

Trước đó, TAND khu vực 4 - Hà Nội tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) 6 tháng tù treo về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Toà buộc bị cáo bồi thường cho chủ xe Mercedes 671.000 đồng.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 18/1/2026, chị Đỗ Bích N. (SN 1990, ở phường Hà Đông, Hà Nội) đỗ ô tô trước cổng nhà bà Mai Thị Bích Vân ở ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó.

Tối hôm đó, thấy chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà mình, bà Vân bực tức, dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu của xe. Con gái bà Vân cũng bức xúc vì không dắt được xe máy ra nên cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính ô tô.

Bị cáo Vân tại phiên tòa. Ảnh: HH

Trong khi đó, chồng bà Vân viết lên 2 tờ giấy A4 với nội dung “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông”, dán vào kính chắn gió ở đầu và đuôi xe.

Khoảng 21h20 cùng ngày, chị N. ra lấy xe thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và bị cào xước sơn. Chị bóc 2 tờ giấy ra rồi điều khiển xe bỏ đi. Đêm hôm đó, chị đến Công an phường Đại Mỗ để trình báo sự việc.

Bản án sơ thẩm cho rằng, thiệt hại được xác định đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 là hơn 6.800.000 đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6.100.000 đồng, nên số tiền còn lại bà Vân phải bồi thường cho phía bị hại là 671.000 đồng.

Người bị hại kháng cáo

Sau phiên tòa sơ thẩm chị N. làm đơn kháng cáo các phần của bản án sơ thẩm liên quan đến đánh giá chứng cứ, xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, trách nhiệm bồi thường dân sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Trong đơn kháng cáo, chị N. đề nghị tòa án cấp phúc thẩm làm rõ những chứng cứ nào trong hồ sơ làm căn cứ để xác định bị cáo không gây hư hỏng tại gương, dù bản án ghi nhận hành vi bẻ gương.

Theo nội dung kháng cáo, nếu cơ quan tố tụng cho rằng, dấu vết có từ trước hoặc do nguyên nhân khác, đề nghị xác định tài liệu chứng minh. Nếu cho rằng chưa đủ chứng cứ quy trách nhiệm, cần nêu rõ đây là giới hạn chứng minh và xem xét các chứng cứ có thể bổ sung.

Chị N. cũng đề nghị đánh giá đầy đủ vai trò của chồng và con gái bà Vân, cũng như đánh giá lại tình tiết giảm nhẹ và quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Nội dung kháng cáo của chị N. cũng nhắc đến phần trách nhiệm bồi thường dân sự. Người bị hại yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại các phần của bản án liên quan đến xác định thiệt hại, bồi thường dân sự, đánh giá chứng cứ và hình phạt trong phạm vi pháp luật cho phép.

Người bị hại cũng yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm ưu tiên xem xét riêng 2 khoản thiệt hại tại gương chiếu hậu và cụm đèn trước bên trái; yêu cầu công khai kiểm tra video gốc, xác định cơ sở loại trừ từng hạng mục; yêu cầu triệu tập người giám định hoặc giám định bổ sung khi cần…