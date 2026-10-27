Nhiều dấu hiệu vi phạm tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. (Ảnh:minh họa)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (gọi tắt là Petimex Đồng Tháp). Kết luận chỉ ra nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm hành chính và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, Petimex Đồng Tháp có địa chỉ tại số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400147351 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp cấp, đăng ký lần đầu ngày 2/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 2/8/2025.

Petimex Đồng Tháp có vốn điều lệ 873.239.800.000 đồng, trong đó Nhà nước chiếm 98,63%. Công ty được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu số 75-TNĐM/QĐ-BCT ngày 27/2/2023.

Theo các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty từ năm 2022 đến năm 2025 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỉ đồng, có hệ thống phân phối xăng dầu tại nhiều tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại doanh nghiệp này.

Nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Đối với hành vi bán xăng dầu trong quý I/2026 trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước và doanh nghiệp, Đoàn thanh tra đánh giá trong tháng 3/2026, Petimex Đồng Tháp có hành vi bán số lượng 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định. Số tiền thiệt hại cho Petimex Đồng Tháp ước tính khoảng 58,433 tỉ đồng.

Ngoài ra, Petimex Đồng Tháp có hành vi bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S theo đơn hàng ngày 6/3/2026 cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) trái quy định và trái với Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026, Biên bản ghi nhớ ngày 23/2/2026 giữa Petimex và Công ty Phúc Lâm. Số tiền thiệt hại cho Petimex Đồng Tháp ước tính khoảng 41,59 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định các hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Một nội dung khác được kết luận thanh tra chỉ ra là hành vi bán xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua phân tích tài liệu do Petimex Đồng Tháp cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá Petimex Đồng Tháp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỉ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu của các tội: Trốn thuế theo Điều 200; Tội buôn lậu theo Điều 188; Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 của Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nhiều hành vi cần tiếp tục làm rõ

Ngoài các hành vi nêu trên, Thanh tra Chính phủ xác định còn một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để kết luận, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cụ thể, từ ngày 27/1/2026 đến ngày 24/2/2026, Petimex Đồng Tháp đã bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, vi phạm Quy chế bán hàng kèm theo Quyết định số 035/QĐ-HĐQT-TMDK của Hội đồng quản trị Petimex và Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026.

Qua phân tích tài liệu do Petimex Đồng Tháp cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex Đồng Tháp ước tính khoảng 2,3 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với hoạt động bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài, Thanh tra Chính phủ đánh giá Petimex Đồng Tháp bán hàng thấp hơn chi phí kế toán là thực hiện không đúng quy định tại Quy chế bán hàng của Hội đồng quản trị Petimex và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Qua phân tích tài liệu, Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex Đồng Tháp ước tính khoảng 322 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Một nội dung khác liên quan đến việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng là thực hiện không đúng quy định.

Qua phân tích các tài liệu do Petimex Đồng Tháp cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex Đồng Tháp ước tính 86,188 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với việc định khoản nợ của hai công ty con là Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex Đồng Tháp ước tính khoảng 1,408 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra các tồn tại liên quan đến việc đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn; việc kiểm định thiết bị đo mức bồn tự động và việc giám sát, đối chiếu số liệu thiết bị đo mức với kết quả giám định theo quy định.

Thanh tra Chính phủ xác định các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Tháp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tổ chức thực hiện các nội dung được nêu tại kết luận thanh tra.

Đồng thời, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương có giải pháp cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; đồng thời phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật có liên quan và kiến nghị khắc phục.

Đối với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết các kiến nghị tại những văn bản đã nêu trong kết luận thanh tra, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị các hành vi có dấu hiệu tội phạm được nêu tại kết luận thanh tra.