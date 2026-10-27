Trúng số 10 tỷ đồng, người bán rau tặng hết hàng cho bà con để về quê

Sau khi biết trúng số, ông N.Đ. để lại toàn bộ hàng hóa và vật dụng cho mọi người tự do tới lấy.

Sáng 27/10, trao đổi với Tri thức - Znews, ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công ích phường Tân Thành (tỉnh Cà Mau), xác nhận thông tin một tiểu thương tên N.Đ. (quê Sóc Trăng) trúng 5 vé số giải độc đắc với tổng giá trị 10 tỷ đồng, chưa trừ thuế.

Theo đó, vé số trúng thưởng mang dãy số 729510, do Công ty Xổ số Kiên Giang phát hành và mở thưởng ngày 25/10. Với 5 vé trúng giải đặc biệt, tổng số tiền thưởng mà người này nhận được là 10 tỷ đồng trước khi trừ thuế theo quy định. Ông Tuấn cho biết ông N.Đ. đã lên nhận thưởng ngay sau đó.

"Sau khi biết mình trúng số, ông N.Đ. quá vui mừng và quyết định để lại toàn bộ hàng hóa tại sạp ở khu vực chợ Tắc Vân cho người dân. Sau đó, ông rời Cà Mau để trở về quê ở Sóc Trăng", ông Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, ông N.Đ. bán rau, củ, quả tại khu vực chợ Tắc Vân nhiều năm. Tuy nhiên, ông không phải tiểu thương kinh doanh bên trong chợ, mà bán hàng tại khu vực xung quanh.

Thông tin người bán rau trúng thưởng số tiền lớn rồi tặng lại hàng hóa cho bà con nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh đông người dân tìm đến quầy hàng của ông N.Đ. để lấy rau củ quả được chia sẻ.

Nhiều người tập trung quanh sạp hàng, lần lượt lấy rau, củ, quả mà chủ sạp để lại. Không chỉ có thực phẩm, một số người còn được tặng các vật dụng phục vụ việc buôn bán như cân, rổ và túi đựng hàng.