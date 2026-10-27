Phú Quốc giảm 10 vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 27/10, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, hướng đến xây dựng Phú Quốc trở thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tăng cường trao đổi thông tin với Công an tỉnh An Giang, hướng dẫn nghiệp vụ, phối hợp xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 102 vụ với 173 đối tượng liên quan. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện cũng được tăng cường.

Các lực lượng tiếp tục chú trọng phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự tại các công trình, dự án.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát những nhiệm vụ còn tồn tại, tập trung tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự, lấy sự bình yên của địa bàn và sự an toàn của người dân, du khách, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Năm 2027, Phú Quốc được lựa chọn tổ chức các hoạt động của Hội nghị APEC 2027. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cần được chuẩn bị từ sớm, gắn với nâng cao năng lực nắm tình hình, dự báo và xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.