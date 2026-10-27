Huế tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong rừng tràm ở Lộc An

Ngày 27-10, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tằm Búng Binh, trong khu rừng tràm thuộc xã Lộc An.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Trước đó, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh (SN 1958, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hoà, trú tại thôn An Hoà, xã Lộc An) cung cấp, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, tìm kiếm tại khu vực trên và phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS TP Huế, trong chiến tranh, khu vực Tằm Búng Binh từng là nơi chôn cất tập trung các liệt sĩ thuộc những đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và Điểm cao 303, thuộc huyện Phú Lộc trước đây. Sau ngày giải phóng, địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập nhưng đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Hài cốt được phát hiện bọc trong một tấm tăng bộ đội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hài cốt còn 25 chiếc răng, trong đó hàm răng trên còn nguyên vẹn. Nhiều đoạn xương cánh tay, xương đùi, xương cẳng tay có chiều dài từ 11-27 cm cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn cũng được tìm thấy.

Các di vật được phát hiện gồm một thắt lưng, một đôi dép cao su, một đôi tất, một bàn chải đánh răng màu đỏ, một chiếc lược, 25 cúc áo, quần và một tấm tăng.

Đội 192 phối hợp với chính quyền địa phương lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt sau đó được đưa về phòng thờ thuộc Ban CHQS xã Lộc An để bảo quản, hương khói, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Kiểm tra tại hiện trường, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế, cảm ơn các nhân chứng đã cung cấp thông tin, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đại tá Hà Văn Ái đồng thời yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp với các nhân chứng mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động thêm lực lượng, phương tiện tổ chức đào tìm, phấn đấu quy tập thêm hài cốt liệt sĩ trong những ngày tới.