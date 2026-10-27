Vụ án Mr Pips: Nhiều bị hại lâm cảnh nợ nần chồng chất

Khai tại Tòa, các bị hại đều trình bày về việc bị các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng, khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất, tan vỡ và đề nghị Tòa xử phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo trong vụ án, giúp các bị hại có cơ hội lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, bên phải) và bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, bên trái). Ảnh: TTXVN

Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran về việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế), có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, bản chất các trang web này đều được lập trình sẵn, không kết nối giao dịch với thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên các trang web thực chất là giao dịch với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua, số tiền đó thuộc về chủ sàn. Sau khi thiết lập hệ thống, Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty "ma", sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper. Đồng thời, Nam chỉ đạo mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, liên kết với các sàn giao dịch để tiếp nhận tiền đầu tư của bị hại.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 919 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Ngày 28-10, phiên tòa tiếp tục với phần Hội đồng xét xử thẩm vấn các bị cáo.