Tuần tra, phát hiện thiếu niên trộm xe SH Mode

Ngô Thành Phát cùng tang vật vụ án

Theo đó, ngày 26- 10, thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục phòng, chống tội phạm xâm phạm nhân thân và các hành vi vi phạm pháp luật khác, Tổ công tác Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tuần tra đến khu vực đối diện số 610 Lê Văn Hiến (phường Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô Honda SH Mode không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Người điều khiển được xác định là Ngô Thành Phát (2011, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Kiểm tra cốp xe, lực lượng Công an phát hiện nhiều giấy tờ cá nhân mang tên bà H.T.T.H (1982, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trong đó có giấy chứng nhận đăng ký xe Honda SH Mode. Đối chiếu thông tin, Tổ công tác xác định số khung, số máy trên giấy đăng ký trùng khớp với phương tiện đang sử dụng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng CSHS đưa Phát về trụ sở để xác minh nguồn gốc chiếc xe.

Phòng CSHS bàn giao Phát (x) cùng tang vật vụ án cho Công an xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) tiếp tục điều tra, xử lý

Qua đấu tranh, Phát khai nhận đã cùng Huỳnh Tấn Giỏi (2010, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trộm cắp chiếc xe trên vào tối 21-10.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến thôn Quang Trung, xã Bình Sơn, cả hai phát hiện một chiếc Honda SH Mode dựng trước sân nhà dân, không có người trông coi. Quan sát thấy bên trong nhà không có người, Phát lẻn vào khu vực bếp, lấy chìa khóa điện tử để trên bàn ăn, còn Giỏi đứng ngoài cảnh giới. Sau đó, Phát dắt xe ra khỏi sân, chở Giỏi rời khỏi hiện trường.

Đến đoạn đường vắng, cả hai mở cốp kiểm tra, phát hiện một ví da bên trong có khoảng 1,2 triệu đồng, giấy đăng ký xe và giấy tờ tùy thân của chủ phương tiện. Số tiền lấy được, cả hai sử dụng vào việc ăn uống, tiêu xài cá nhân.

Phối hợp với Công an xã Bình Sơn xác minh, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác định chiếc Honda SH Mode biển kiểm soát 76C1-806.53 là tài sản của bà H.T.T.H, bị mất trộm vào tối 21-10 khi dựng trước sân nhà tại thôn Quang Trung. Sau khi phát hiện mất tài sản, bà H. đã trình báo Công an xã Bình Sơn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của Ngô Thành Phát bước đầu có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao Phát cùng tang vật liên quan cho Công an xã Bình Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

X.SƠN