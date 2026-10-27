Công an Huế điều ca nô cứu người nhảy cầu Dã Viên

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên xuống sông Hương nên nhanh chóng thông báo lực lượng chức năng. Trong lúc chờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường, một người dân đã dũng cảm nhảy xuống sông, bơi ra tiếp cận và hỗ trợ người bị nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế khẩn trương điều động một xe bán tải, hai ca nô cùng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác ứng cứu.

Lực lượng chức năng huy động ca nô kịp thời ứng cứu nạn nhân.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đang chới với giữa dòng nước, trong khi người dân vẫn bơi ra hỗ trợ. Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sử dụng ca nô tiếp cận vị trí nạn nhân, triển khai đội hình cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Công an và người dân hỗ trợ đưa thanh niên lên bờ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Cảnh sát giao thông và người dân đưa nam thanh niên vào bờ an toàn. Ngay sau đó, lực lượng chức năng trực tiếp đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nam thanh niên sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viên Trung ương Huế.

Vụ việc cho thấy vai trò của việc phát hiện, thông báo kịp thời và sự phối hợp giữa lực lượng chức năng với người dân trong các tình huống cứu nạn trên sông. Hành động dũng cảm của người dân cùng sự ứng cứu nhanh chóng của lực lượng Công an TP Huế đã góp phần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế kịp thời.