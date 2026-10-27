Thả 2 cá thể trăn đất quý hiếm về môi trường tự nhiên

Mới đây, Vườn Quốc gia Cát Bà đã chủ động phối hợp với UBND các phường Nam Triệu, Hòa Bình và Hạt Kiểm lâm khu vực I, III (Chi Cục Kiểm lâm TP Hải Phòng) tiếp nhận, tái thả động vật rừng là trăn đất về môi trường tự nhiên theo đúng các quy định pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng ghi nhận thông tin từ các địa phương về việc đề nghị tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, ngày 20/10, UBND phường Hòa Bình cùng Hạt Kiểm lâm Khu vực III và Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng tiếp nhận 2 cá thể trăn đất (nặng 15kg, 10kg) trong tình trạng sức khỏe bình thường từ gia đình ông Nguyễn Phương Nam (phường Hòa Bình) và 1 hộ dân (trú tại phường Nam Triệu).

Đây là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IIB – Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hai cá thể trăn đất được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Vườn Quốc gia Cát Bà.

Để đảm bảo quy trình cứu hộ và tái thả diễn ra an toàn, đúng quy định, vườn Quốc gia Cát Bà đã có văn bản gửi đến UBND phường Hòa Bình, UBND phường Nam Triệu. Trong đó, thống nhất đồng ý tiếp nhận 2 cá thể trăn đất để thả về môi trường tự nhiên trong phạm vi quản lý của Vườn.

Khi 2 cá thể trên đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định, Vườn Quốc gia Cát Bà thống nhất với chính quyền địa phương thực hiện việc tái thả an toàn dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Việc thả 2 cá thể trăn đất về môi trường tự nhiên góp phần tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà và Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.