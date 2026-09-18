Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9

* Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho 12 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các Phó Ban Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

* Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và đoàn công tác đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn tại xã Tân An. Ảnh: TL

* Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa vị trí đề xuất dự án nhà máy sản xuất mũ giày và một số cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh và đoàn công tác kiểm tra tại vị trí đầu tư CCN Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam. Ảnh: Thành Duy

* Sở Xây dựng Nghệ An vừa ban hành Công văn số 8324/SXD-KTKH (16/9), yêu cầu UBND 18 xã, phường trên địa bàn khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết tình hình triển khai và giải ngân vốn tại các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sơ đồ đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Xã Hưng Nguyên Nam tổ chức lễ công bố Đồ án Quy hoạch chung đến năm 2050, mở ra một chương mới cho sự phát triển toàn diện của địa phương bên dòng sông Lam.

Phối cảnh quy hoạch khu trung tâm xã Hưng Nguyên Nam với định hướng phát triển thành hạt nhân đô thị loại V. Ảnh chụp từ Đồ án quy hoạch.

* Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh xây dựng mô hình “Làng trẻ hạnh phúc” trong Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Đồng chí Lê Bá Lương - Giám đốc Làng trẻ SOS Vinh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Hoàng Hiếu

* Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội - Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế Nghệ An tổ chức chương trình “Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương”, thăm hỏi, động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Chương trình văn nghệ “Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương” của các cháu tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. Ảnh: Bùi Thọ

* Khoảng 8h ngày 18/9, một vụ cháy xảy ra tại xưởng gara ô tô ở số 6 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh khẩn trương chữa cháy. Ảnh: Văn Trường