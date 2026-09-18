Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/9
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Đồng chí Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình mưa lũ; Đồng chí Phùng Thành Vinh kiểm tra các dự án, cụm công nghiệp ở phía Bắc tỉnh... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trong tỉnh.
* Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa vị trí đề xuất dự án nhà máy sản xuất mũ giày và một số cụm công nghiệp.
* Sở Xây dựng Nghệ An vừa ban hành Công văn số 8324/SXD-KTKH (16/9), yêu cầu UBND 18 xã, phường trên địa bàn khẩn trương rà soát, báo cáo chi tiết tình hình triển khai và giải ngân vốn tại các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
* Xã Hưng Nguyên Nam tổ chức lễ công bố Đồ án Quy hoạch chung đến năm 2050, mở ra một chương mới cho sự phát triển toàn diện của địa phương bên dòng sông Lam.
* Sở Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh xây dựng mô hình “Làng trẻ hạnh phúc” trong Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.
* Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội - Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Y tế Nghệ An tổ chức chương trình “Trung thu ấm áp - Trao gửi yêu thương”, thăm hỏi, động viên và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An.
* Khoảng 8h ngày 18/9, một vụ cháy xảy ra tại xưởng gara ô tô ở số 6 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, phường Vinh Phú.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-18-9-10351639.html