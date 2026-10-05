[Video] Không khí lạnh tràn về miền Bắc, Hà Nội trời chuyển lạnh

Tại Hà Nội, sáng nay có lúc có mưa rào và dông, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ C, cao nhất từ 24 đến 26 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ C.