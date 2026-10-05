Cụm thủy điện Sông Lô trao 120 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo xã Vị Xuyên
Sáng 5-10, Cụm thủy điện Sông Lô thuộc Tập đoàn Bitexco Power trao 120 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vị Xuyên.
Nguồn kinh phí góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện cải thiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/cum-thuy-dien-song-lo-trao-120-trieu-dong-ho-tro-ho-ngheo-xa-vi-xuyen-78d562f/