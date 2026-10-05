Thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền nam tại Lâm Đồng

Thành lập và ra mắt Đảng ủy phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền nam tại Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Tham dự lễ có Thiếu tướng Lường Văn Thắng - Phó Cục trưởng Quân lực, Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Lê Xuân Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Bình cho biết, việc thành lập phân hiệu 1, Trường thiếu sinh quân miền nam có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục-đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đặc thù, vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, vừa giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu Trường Thiếu sinh quân miền nam và phân hiệu 1 khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, quy chế làm việc và các mối quan hệ công tác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Học sinh khối 10 phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền nam tại Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Ngay từ đầu phải xây dựng nền nếp chính quy, thống nhất, khoa học, phù hợp với đặc thù môi trường giáo dục; tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, bảo đảm công khai, chặt chẽ, khách quan; đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình trao quà Quân khu 7 tặng phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền nam tại Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo Quân khu 7 đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban, sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho phân hiệu thực hiện nhiệm vụ; góp phần từng bước xây dựng phân hiệu 1 chính quy, kỷ cương, chất lượng, an toàn và có uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại biểu tham quan, kiểm tra cơ sở vật chất phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền nam tại Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, quyết nghị của Quân ủy Trung ương, tháng 3/2026, Bộ Quốc phòng ban hành các quyết định thành lập hệ thống Trường thiếu sinh quân tại 3 miền bắc, trung, nam.

Đại biểu cùng các em học sinh tại Lễ công bố thành lập phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền nam tại Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Trên cơ sở đó, ngày 21/9/2026, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường thiếu sinh quân miền bắc, miền trung và miền nam tại các quân khu.