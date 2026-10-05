Lâm Đồng: Hai người đang cắm trại bị nước cuốn trôi, một người chết
Nhóm người đi cắm trại tại đập tràn Đồng Măng (xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng) thì bất ngờ bị nước lũ đổ về cuốn trôi, làm một người tử vong.
Sáng 5/10, Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi cách vị trí cắm trại hơn 500m.
Theo thông tin ban đầu, chiều 4/10, một nhóm người cùng trú tại xã Phan Rí Cửa đến khu vực đập tràn Đồng Măng (xã Hải Ninh) để cắm trại. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nước từ thượng nguồn bất ngờ đổ về nhanh, đã cuốn hai người trong nhóm trôi đi.
Ngay sau đó, những người còn lại đi báo lực lượng chức năng để hỗ trợ cứu nạn. Ủy ban nhân dân xã đã huy động hơn 20 người chia nhau tìm kiếm.
May mắn, em Trần Ngọc Quyền (13 tuổi) bám được vào cành cây nên được lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn. Còn anh Phạm Ngọc Tâm Linh (24 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy.
Ngay sau đó, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 điều động 1 xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường phối hợp tìm kiếm. Đến sáng 5/10, thi thể anh Linh được tìm thấy cách vị trí cắm trại 500m.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/lam-dong-hai-nguoi-dang-cam-trai-bi-nuoc-cuon-troi-mot-nguoi-chet-post992982.html