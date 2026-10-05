Đồn Biên phòng Ngọc Côn trao đổi tại thực địa với Đồn Công an Nhạc Vu (Trung Quốc) về kiểm soát biên giới

Hai bên tiến hành gặp gỡ, trao đổi tại thực địa khu vực mốc 790.

Tại cuộc gặp, hai bên thông báo về tình hình an ninh, trật tự trên tuyến biên giới thuộc địa bàn quản lý; trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tích cực triển khai tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành các văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật; không tham gia và tiếp tay cho các hoạt động tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật của nhân dân hai bên biên giới.

​Kết thúc buổi trao đổi, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế thông tin liên lạc, tăng cường trao đổi tình hình định kỳ và đột xuất, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.