Không khí lạnh tràn về miền Bắc, ở đâu rét 14 độ C?

Chiều 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất vào sáng cùng ngày tại các khu vực này phổ biến 20-23 độ C. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh cấp 7, giật cấp 8.

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Không khí lạnh tiếp tục mở rộng

Theo dự báo, chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến những nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Huế.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có thời tiết lạnh về đêm và sáng, trong đó vùng núi cao có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao từ 14-17 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết được dự báo không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Trong đêm 5 và ngày 6/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Đến đêm 6 và ngày 7/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục giảm, phổ biến 18-21 độ C; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 23-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C.

Miền Trung đề phòng mưa rất to, lốc sét

Cùng với tác động của không khí lạnh, khu vực miền Trung được cảnh báo xuất hiện mưa lớn.

Đêm 5 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Sang đêm 6 và ngày 7/10, mưa lớn có xu hướng dịch chuyển về phía Nam. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp. Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng cao 2-3m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động khác trên biển.