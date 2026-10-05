Triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ

Dự hội nghị có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên; Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hoàng Thành Trung; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Giám hiệu Trường Chính trị thành phố; Thường trực Đảng ủy phường Phước Tân, phường Dầu Giây, phường Minh Hưng và các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Thanh Liêm công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến công tác tại Đảng ủy phường Dầu Giây; chỉ định đồng chí Nguyễn Xuân Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dầu Giây nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chúc mừng các đồng chí nhận quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phương Hằng

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động đồng chí Đặng Hiếu Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Minh Hưng đến công tác tại Đảng ủy phường Phước Tân; chỉ định đồng chí Đặng Hiếu Thảo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Tân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định giao đồng chí Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố phụ trách điều hành hoạt động của Trường Chính trị thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5-10-2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định về việc điều động công tác đối với một số cán bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Dầu Giây Nguyễn Xuân Cường phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hằng

Đại diện cán bộ được nhận quyết định về công tác cán bộ, Bí thư Đảng ủy phường Dầu Giây Nguyễn Xuân Cường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy giao cho đồng chí nhiệm vụ công tác mới. Đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa phương; cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dầu Giây giữ vững đoàn kết, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết những nhiệm vụ và vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị thành phố; đồng thời mong nhận được sự chia sẻ, đồng hành và tinh thần trách nhiệm của tập thể Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ, đảng viên phường Dầu Giây trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ. Ảnh: Phương Hằng

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng chí nghiêm túc nhận nhiệm vụ và sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể Đảng bộ phường đoàn kết, chủ động, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Dầu Giây phát triển, đáp ứng yêu cầu của Thành ủy và sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo và Văn phòng Thành ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Dầu Giây. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới. Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đồng chí nhanh chóng nắm bắt công việc của đơn vị mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, triển khai công việc thành công, góp phần cùng toàn Đảng bộ thành phố thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, trong đó có việc tăng trưởng kinh tế từ 2 con số trở lên; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt mục tiêu kế hoạch đề ra...