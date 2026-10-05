Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi trên 160 mm.

Ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Ngày và đêm 7/10, khu vực này tiếp tục có mưa từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, trên 100 mm/3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Ảnh: Tô Hội

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát và chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đồng thời, khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn.

Các địa phương đồng thời bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm thông suốt các trục giao thông chính và chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và hạ du, nhất là các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu. Lực lượng thường trực phải được bố trí để vận hành hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.