Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dự, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương

Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc điều động ông Phạm Năng Chung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chúc mừng đồng chí Phạm Năng Chung được giao nhiệm vụ mới; đồng thời chúc mừng Sở Công Thương được bổ sung cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, đồng chí Phạm Năng Chung có nhiều kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài nguyên, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và khoáng sản; từng công tác tại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Đây là nền tảng thuận lợi để đồng chí tiếp cận nhiệm vụ mới tại Sở Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Giám đốc Sở Công Thương và cá nhân đồng chí Phạm Năng Chung nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm để các mặt công tác được triển khai liên tục, thông suốt, không gián đoạn.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên gắn với phục vụ phát triển; rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch thăm dò, khai thác; kiểm soát sản lượng khai thác, chống thất thu ngân sách; xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn và hoàn nguyên sau khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Năng Chung nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Sở Công Thương chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; phát huy kinh nghiệm của đồng chí Phạm Năng Chung trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng để góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai và hiệu quả hoạt động của các khu công nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu quản lý chặt chẽ nhưng không gây khó khăn; khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đồng chí Phạm Năng Chung nhanh chóng hòa nhập, giữ vững đoàn kết trong tập thể Sở Công Thương; cùng Ban Giám đốc tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận tiếp nhận nhiệm vụ mới, tạo điều kiện để cán bộ, công chức chuyển về yên tâm công tác. Đồng thời, giữ vững kỷ cương, liêm chính, công khai, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với các công việc được giao phải được kiểm tra, đôn đốc và đánh giá bằng kết quả cụ thể.

Cán bộ, lãnh đạo Sở Công Thương tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Năng Chung.

Cán bộ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Năng Chung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Công Thương sớm phân công nhiệm vụ cụ thể; phối hợp, hỗ trợ đồng chí Phạm Năng Chung và cán bộ, công chức chuyển về nhanh chóng tiếp cận, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan; Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi việc kiện toàn tổ chức, biên chế theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp, hỗ trợ của tập thể Sở Công Thương, đồng chí Phạm Năng Chung sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Năng Chung phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Năng Chung trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương giữ vững đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.