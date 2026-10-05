Thời điểm miền Bắc giảm nhiệt mạnh nhất do không khí lạnh

Miền Bắc đêm nay có nơi nhiệt giảm còn 14 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay phổ biến từ 20- 23 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Miền Bắc giảm nhiệt mạnh từ đêm nay do không khí lạnh bao phủ. Ảnh: Tuấn Anh

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ. Khu vực Hà Nội không mưa; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Đêm 5 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đêm 6 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tâm điểm mưa ở miền Trung là từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày hôm nay (5/10), ở khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 5/10 có nơi trên 150mm như các trạm: Kỳ Khang (Hà Tĩnh) 182.6mm, Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 162.4mm,…

Đêm 5 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đêm 6 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Đêm 7 và ngày 8/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Tổng lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ đêm 05/10 đến hết đêm 08/10 phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).