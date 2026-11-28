Muôn sắc màu, một nhịp đập

Từ ngày 19 đến 21-11, Quảng trường 26-3, phường Hà Giang 1 trở thành điểm hẹn của những sắc màu văn hóa. Người đến ngày hội có thể bắt gặp những bộ trang phục rực rỡ, nghe tiếng nhạc cụ dân tộc, thưởng thức điệu múa, làn điệu dân ca và những trích đoạn sinh hoạt văn hóa truyền thống. Không gian đô thị miền núi như được mở rộng bởi những thanh âm, sắc màu đến từ nhiều vùng đất khác nhau.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ngàn hoa chung sắc thắm.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngàn hoa chung sắc thắm”, được dàn dựng thành ba chương: “Thanh âm di sản”, “Miền non cao - nhịp sống ngàn hoa” và “Chung một mái nhà - trọn một niềm tin”. Chương trình đưa khán giả đi qua những miền di sản bằng lời ca, điệu múa, âm thanh và sắc màu trang phục truyền thống. Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ngôn ngữ sân khấu hiện đại, góp phần đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng. Hình tượng ngàn hoa gợi lên sự phong phú của văn hóa các dân tộc, trong đó mỗi cộng đồng có bản sắc riêng nhưng cùng góp mặt trong một chỉnh thể thống nhất. Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của cuộc hội ngộ văn hóa lần đầu tiên trên quy mô toàn tỉnh sau hợp nhất.

Những lắt cắt tinh túy của văn hóa

Ở phần Liên hoan Nghệ thuật quần chúng, hơn 800 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc 18 đoàn, đại diện 18 cụm xã, phường mang đến ngày hội 54 tiết mục dân ca, dân vũ, ca nhạc, trình diễn nhạc cụ, diễn xướng dân gian, tái hiện lễ hội và nghi thức truyền thống. Đặc biệt, những giá trị ấy không được giới thiệu bằng những lời thuyết minh khô cứng mà hiện diện qua chính người thực hành văn hóa. Từ làn điệu Then của người Tày, Páo dung của người Dao, tiếng khèn của người Mông đến Sình ca của người Cao Lan, mỗi phần trình diễn mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa, tinh thần, phong tục. Trong tiếng nhạc, bước chân, lời hát và động tác diễn xướng, người xem có thể nhận ra cách mỗi dân tộc gửi gắm tình yêu quê hương, lòng biết ơn tổ tiên, niềm vui lao động và sự gắn bó cộng đồng.

Cụm thi số 18 gồm các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Trung Thịnh, Quảng Nguyên và Khuôn Lùng là một lát cắt sinh động. Với chủ đề “Sắc màu đại ngàn - âm vang ngày hội đoàn kết”, các nghệ nhân, diễn viên lựa chọn ba tiết mục, đưa người xem đến với những không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào Phù Lá, La Chí và các dân tộc trong cụm. Mở đầu là phần tái hiện nghi lễ cúng rừng “Á giả há” và lễ rước dâu của người Phù Lá. Âm thanh kèn Pí lè, trang phục truyền thống cùng những nghi thức được tái hiện gợi nhắc về những phong tục đã gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Tiếp đó, điệu dân vũ “Mừng cơm mới” của người La Chí mang đến không khí vui tươi, thể hiện niềm vui được mùa, lòng biết ơn tổ tiên và sự gắn bó giữa các thành viên trong bản. Khép lại là tiết mục “Âm vang ngày hội đoàn kết”. Với sự chuẩn bị công phu, đặc sắc, Cụm thi số 18 giành hai giải A, một giải Xuất sắc và giải Xuất sắc toàn đoàn.

Tái hiện nghi lễ cúng rừng Á giả há của dân tộc Phù Lá của cụm thi số 18.

Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ Nguyễn Duy Khương, đại diện cụm trưởng chia sẻ: “Mỗi địa phương có một nét văn hóa riêng, chúng tôi mong muốn giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc nhất của các dân tộc trên địa bàn cụm, đồng thời tạo cơ hội để nghệ nhân, diễn viên các địa phương gặp gỡ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Quá trình lựa chọn tiết mục, tập luyện và dàn dựng chương trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa các xã, hướng đến mục tiêu chung là giới thiệu những giá trị truyền thống và niềm tự hào về quê hương”.

Nghệ nhân Hoàng Văn Huyên, thôn Nặm Đíp, xã Lâm Bình chia sẻ: “Các đoàn đều mang đến những tiết mục hấp dẫn, độc đáo, là hồn cốt trong văn hóa dân tộc của họ, thông qua đó có thể thấy được nét đẹp trong đời sống mỗi dân tộc”.

Những người giữ hồn di sản

Phía sau những tiết mục được dàn dựng công phu là công sức của những người đã dành nhiều năm gìn giữ, thực hành và trao truyền văn hóa. Họ có thể là nghệ nhân hát dân ca, người am hiểu nghi lễ, chế tác nhạc cụ, thêu dệt trang phục hay nắm giữ những tri thức dân gian của cộng đồng. Với họ, mang di sản đến ngày hội không chỉ là một lần đi biểu diễn, mà còn là dịp giới thiệu những giá trị đã gắn bó với cuộc đời và bản làng.

Tại ngày hội, tỉnh đã tôn vinh, tri ân 24 nghệ nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc. Nghệ nhân Lý Đại Thông, thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ xúc động chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi những đóng góp trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống được tỉnh ghi nhận. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục thực hành, truyền dạy những nét đẹp văn hóa của dân tộc cho con cháu, để thế hệ trẻ hiểu và không quên cội nguồn của mình”.

Nghệ nhân Tạ Văn Thư, thôn Tân Thịnh, xã Hòa An là người nắm giữ di sản văn hóa Then của đồng bào Tày. Hằng năm, ông đều tham gia dạy các lớp hát Then, đàn Tính cho các em học sinh, tạo không gian để người yêu văn hóa truyền thống được học, thực hành và cảm nhận giá trị của di sản. Được vinh danh lần này, nghệ nhân Tạ Văn Thư chia sẻ: “Tuổi đã cao, nguy cơ thất truyền văn hóa dân tộc luôn hiện hữu, nên chúng tôi luôn mong muốn truyền dạy nhiều hơn những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Chỉ khi lớp trẻ hiểu và yêu văn hóa dân tộc mình thì di sản mới tiếp tục được gìn giữ và phát huy giá trị”.

Ngày hội khép lại, sân khấu nhường chỗ cho nhịp sống thường ngày. Những câu chuyện, giá trị văn hóa được các đoàn mang đến vui hội lại trở về với bản làng, tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và làm giàu trong đời sống cộng đồng. Sức sống của văn hóa không chỉ nằm trong những ngày hội, mà sẽ được nối dài qua từng thế hệ, trong tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn của mỗi dân tộc.