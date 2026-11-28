Dù phải cân đối giữa nhiệm vụ học tập, huấn luyện và luyện tập, các học viên vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm mang đến màn trình diễn công phu, giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và sức mạnh Quân đội nhân dân Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị đang tích cực luyện tập.

Tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội), dưới sự hướng dẫn của ê-kíp đạo diễn, gần 400 cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị miệt mài luyện tập từng động tác, đội hình và sự phối hợp trong các màn đồng diễn. Mỗi nội dung đều được các học viên thực hiện nghiêm túc, chính xác, bảo đảm sự thống nhất, đồng đều, thể hiện tinh thần kỷ luật và tác phong của người quân nhân.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị đang tích cực luyện tập, hoàn thiện các nội dung đồng diễn nghệ thuật.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Đức Hạnh, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết, tham gia Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 Trường Sĩ quan Chính trị có 360 học viên trực tiếp biểu diễn. Với số lượng học viên tham gia đông, nhiệm vụ đặt ra đối với Nhà trường là phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các mặt công tác, từ xây dựng kế hoạch, bố trí địa điểm luyện tập, bảo đảm phương tiện, vật chất, hậu cần đến tổ chức quản lý, điều hành luyện tập và cơ động lực lượng, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Nhà trường tham gia luyện tập chương trình nghệ thuật Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 trong điều kiện đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Diễn tập vòng tổng hợp cho học viên cuối khóa, diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 2 cấp… Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường. Bên cạnh đó, Nhà trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành luyện tập và biểu diễn nhiều chương trình, sự kiện lớn của đất nước như: Chương trình nghệ thuật dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị đang tích cực luyện tập, hoàn thiện các nội dung đồng diễn nghệ thuật.

Xuất phát từ đặc thù đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, học viên Nhà trường được trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đáp ứng yêu cầu chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội ở đơn vị cơ sở sau khi tốt nghiệp. Những thuận lợi đó là cơ sở quan trọng giúp Nhà trường chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; học viên có khả năng cảm thụ nghệ thuật, tiếp thu nhanh và nhạy bén trong quá trình luyện tập, thể hiện các nội dung biểu diễn.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình luyện tập của cán bộ, học viên đặt ra không ít khó khăn. Buổi sáng, học viên tham gia học tập, huấn luyện trên giảng đường; buổi chiều và tối tiếp tục luyện tập các nội dung đồng diễn. Cường độ hoạt động cao, thời gian kéo dài đòi hỏi mỗi học viên phải có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự nỗ lực lớn.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị luyện tập màn Sắc màu văn hóa tham gia Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2026. Ảnh: Thu Hoài

Đáng chú ý, khoảng cách từ nơi đóng quân của Nhà trường tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội, đến địa điểm hợp luyện tại sân bay Gia Lâm khá xa. Để bảo đảm thời gian và tiến độ chung, cán bộ, học viên phải thức dậy từ rất sớm, cơ động đến địa điểm luyện tập. Việc di chuyển thường xuyên, kết hợp với cường độ luyện tập cao, thời tiết giá rét đã phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng tham gia.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Đại úy Nguyễn Đức Hạnh cho biết, trước khi cơ động đến sân bay Gia Lâm hợp luyện, Nhà trường đã phối hợp với ê-kíp biên đạo tổ chức luyện tập kỹ lưỡng các nội dung nghệ thuật. Với kinh nghiệm tham gia chương trình khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, cán bộ, học viên có sự chủ động trong tiếp cận yêu cầu của chương trình, nhanh chóng nắm bắt ý đồ dàn dựng của ê-kíp đạo diễn và phối hợp thực hiện các nội dung được giao.

Cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị luyện tập màn Sắc màu văn hóa tham gia Triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2026. Ảnh: Thu Hoài

Không chỉ hướng tới một màn trình diễn có chất lượng nghệ thuật, chương trình đồng diễn còn mang theo thông điệp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, Trường Sĩ quan Chính trị mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, yêu chuộng hòa bình, đoàn kết và giàu khát vọng vươn lên.

Trong đó, hình tượng những dải lụa đa sắc màu hòa quyện cùng các động tác và đội hình biểu diễn là điểm nhấn đáng chú ý. Những dải lụa không chỉ khắc họa vẻ đẹp đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam mà còn biểu trưng cho sự thống nhất trong đa dạng, sự gắn kết bền chặt của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển của những dải lụa với các động tác khỏe khoắn, dứt khoát và đội hình đồng đều, thống nhất góp phần tạo nên hình ảnh vừa giàu tính nghệ thuật, vừa thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, chương trình chuyển tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đồng thời khắc họa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm khắc phục khó khăn, cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị đang nỗ lực hoàn thiện từng nội dung biểu diễn. Mỗi động tác, đội hình không chỉ đòi hỏi sự chính xác, đồng đều mà còn gửi gắm niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.