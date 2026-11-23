Nét đẹp trang phục truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh: THƯ CÁC

Giữa không gian rộn ràng của Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh năm 2026 tại xã Gò Quao, các giá trị truyền thống được tái hiện sống động và lan tỏa mạnh mẽ. Trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ, cùng với Chol Chnam Thmay, Sene Đôn Ta, lễ hội Ok Om Bok hay còn gọi là lễ cúng trăng, lễ đút cốm dẹp là 3 lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm. Tại ngày hội, lễ cúng trăng được tổ chức trang trọng vào tối 24/11 (nhằm ngày 16/10 âm lịch) tại khu vực khán đài bờ sông Cái Lớn.

Theo quan niệm truyền thống của đồng bào Khmer, Mặt Trăng là vị thần thiên nhiên điều hòa thời tiết, che chở và ban tặng mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no cho phum, sóc. Khi ánh trăng rằm tháng 10 tỏa sáng, bên tiếng nhạc ngũ âm, các vị sư, đại biểu và đông đảo đồng bào Khmer cùng thành kính dâng lên thần linh những sản vật nông nghiệp, trong đó không thể thiếu món cốm dẹp làm từ nếp non rang chín, giã dẹp.

Nghi thức các vị sư, à cha và người cao tuổi đút từng nắm cốm dẹp vào miệng trẻ nhỏ, vỗ nhẹ lưng để hỏi về ước nguyện năm tới không chỉ gửi gắm niềm tin vào mùa vụ bội thu mà còn thể hiện sự gắn kết tình thân, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Bà Thị Thanh, ngụ xã Gò Quao cho biết: “Ok Om Bok là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. Đến lễ hội, người dân phấn khởi, mong ước cuộc sống ấm no, viên mãn”.

Không chỉ có nghi lễ tín ngưỡng, đời sống tinh thần lạc quan, yêu nghệ thuật của đồng bào Khmer còn được tôn vinh qua liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer tỉnh. Tại sân khấu chính cũng như dọc các tuyến đường trung tâm xã Gò Quao, nét đẹp Khmer hiện lên đầy cuốn hút qua những bộ trang phục truyền thống.

Chia sẻ niềm tự hào về trang phục truyền thống của đồng bào Khmer, chị Thị Minh Trang nói: “Dù cuộc sống hiện đại có nhiều thay đổi, tôi luôn nhắc nhở các con phải trân trọng, giữ gìn từng nếp áo, điệu múa truyền thống của dân tộc để bản sắc của cha ông mãi được tiếp nối”.

Một trong những hoạt động quảng bá mạnh mẽ nhất tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng của đồng bào Khmer là giải đua ghe ngo diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/11 trên sông Cái Lớn. Đối với đồng bào Khmer, ghe ngo là tài sản quý giá, thiêng liêng của cả phum, sóc, được bảo quản cẩn thận tại chùa và chỉ hạ thủy vào những dịp trọng đại. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả, các tay bơi nam, nữ sẽ cống hiến những màn rượt đuổi kịch tính ở các cự ly 800m và 1.200m. Từng nhịp dầm vung lên mạnh mẽ, đều tăm tắp theo tiếng trống, tiếng còi hiệu lệnh dồn dập thể hiện ý chí kiên cường, kỷ luật và tinh thần đồng lòng của đồng bào Khmer.

Hội thi làm giàn thủy lục đẹp, khu triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa đồng bào Khmer” giới thiệu nét đẹp tinh hoa trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Từng giàn thủy lục được các chùa kỳ công tạo tác, chạm trổ hoa văn tinh xảo, tái hiện kiến trúc chùa tháp uy nghi cùng biểu tượng linh thiêng của Phật giáo Nam tông Khmer. Không gian triển lãm hiện vật, hình ảnh và thư viện lưu động lại mở ra một bảo tàng sống động, giúp người dân và du khách hiểu thêm về phong tục, tập quán, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer.

Chủ tịch UBND xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa cho biết Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer không chỉ là lễ hội của riêng đồng bào Khmer mà còn trở thành di sản văn hóa tinh thần chung, là nhịp cầu gắn kết các dân tộc trên địa bàn. Việc duy trì và nâng tầm quy mô ngày hội chính là cách làm thiết thực để hiện thực hóa chủ trương bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua việc quan tâm đầu tư tu sửa ghe ngo, hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng, đồng thời chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh, trật tự và kết nối quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương, chính quyền xã Gò Quao kỳ vọng ngày hội sẽ tạo đà thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển.