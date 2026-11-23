Các tác phẩm đoạt giải cao tại cuộc thi.

Diễn ra từ tháng 4 đến cuối tháng 8-2026, hội thi thu hút các tác giả ghi lại cảnh quan, đời sống văn hóa và hoạt động sản xuất của người dân Tân Phú Đông.

Các tác phẩm đoạt giải cao tại cuộc thi.

Trong số các tác phẩm đoạt giải, nhiều bức ảnh khai thác những đề tài gần gũi với vùng đất cuối dòng sông Tiền như: Trồng sả trên cù lao, rải sò giống và thu hoạch sò huyết ở Cồn Cống.

Các tác phẩm đoạt giải cao tại cuộc thi.

Tác giả Nguyễn Trung Hiếu đoạt giải Nhì với tác phẩm “Bức tranh quê hương”. Hai giải Ba thuộc về tác giả Trần Hiền với tác phẩm “Nghề trồng sả cù lao 2” và tác giả Nguyễn Hoàng Nam với tác phẩm “Thu hoạch sò huyết giống”.

Ban Tổ chức và các tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích cho các tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hiền, Võ Nguyên Phú, Nguyễn Hoàng Nam và Giang Ngọc Hải.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tại cuộc thi sẽ là nguồn tư liệu ảnh phục vụ triển lãm, quảng bá du lịch, đồng thời giúp công chúng hiểu thêm về vùng đất và con người Tân Phú Đông.