Trao giải Hội thi ảnh nghệ thuật 'Nét đẹp nơi cuối dòng sông Tiền'
Xã Tân Phú Đông vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp nơi cuối dòng sông Tiền”. Từ 81 tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức chọn trao 9 giải thưởng, trong đó tác phẩm “Thu hoạch sò huyết ở Cồn Cống” của tác giả Nguyễn Thượng Toàn đoạt giải Nhất.
Diễn ra từ tháng 4 đến cuối tháng 8-2026, hội thi thu hút các tác giả ghi lại cảnh quan, đời sống văn hóa và hoạt động sản xuất của người dân Tân Phú Đông.
Trong số các tác phẩm đoạt giải, nhiều bức ảnh khai thác những đề tài gần gũi với vùng đất cuối dòng sông Tiền như: Trồng sả trên cù lao, rải sò giống và thu hoạch sò huyết ở Cồn Cống.
Tác giả Nguyễn Trung Hiếu đoạt giải Nhì với tác phẩm “Bức tranh quê hương”. Hai giải Ba thuộc về tác giả Trần Hiền với tác phẩm “Nghề trồng sả cù lao 2” và tác giả Nguyễn Hoàng Nam với tác phẩm “Thu hoạch sò huyết giống”.
Ban Tổ chức cũng trao 5 giải khuyến khích cho các tác giả: Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hiền, Võ Nguyên Phú, Nguyễn Hoàng Nam và Giang Ngọc Hải.
Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm tại cuộc thi sẽ là nguồn tư liệu ảnh phục vụ triển lãm, quảng bá du lịch, đồng thời giúp công chúng hiểu thêm về vùng đất và con người Tân Phú Đông.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/trao-giai-hoi-thi-anh-nghe-thuat-net-dep-noi-cuoi-dong-song-tien--a247500.html