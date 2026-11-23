Chiều 22.11, tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố với chủ đề “Con đường di sản – Đại ngàn xuống phố”. Sự kiện là điểm nhấn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên (áo trắng, giữa) cùng các đại biểu dự khai mạc Lễ hội đường phố

Ngay từ những phút đầu khai hội, không khí phố núi Kon Tum đã trở nên sôi động với âm thanh cồng chiêng, tiếng trống và những sắc màu trang phục truyền thống. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc thực hiện nghi thức đánh trống khai màn, mở đầu hành trình đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Nguyễn Huỳnh Yến Trang và Nam vương Trung Nguyên tham gia diễu hành tại Lễ hội đường phố

Tham gia lễ hội có khoảng 2.800 nghệ nhân và 600 diễn viên đến từ các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, Á hậu Nguyễn Huỳnh Yến Trang, Nam vương Trung Nguyên cùng các nghệ sĩ, khách mời đã góp phần tạo thêm sức hút cho chương trình.

Đoàn diễu hành xuất phát từ khu vực bùng binh Bà Triệu, di chuyển về hướng bùng binh Nguyễn Huệ và hội tụ tại Công viên Giọt Nước.

Các đoàn nghệ nhân trong trang phục truyền thống rực rỡ tham gia diễu hành trên những tuyến phố trung tâm phường Kon Tum

Trên hành trình qua các tuyến phố trung tâm, những màn trình diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, vũ điệu, trang phục và các biểu tượng văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Di sản truyền thống hòa nhịp cùng phố thị

Lễ hội được xây dựng thành 5 khối nghệ thuật gồm: Đại đoàn kết, Hồn thiêng đại ngàn, Sắc màu thổ cẩm, Thanh âm đại ngàn và Tây Nguyên được mùa.

Mỗi khối mang một câu chuyện riêng, góp phần tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và những nét đẹp truyền thống của các dân tộc trên vùng đất Tây Nguyên.

Sắc màu thổ cẩm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nổi bật trong đoàn diễu hành

Mở đầu là Khối Đại đoàn kết với tiếng chiêng Kaly của nghệ nhân Y Việt Sa hòa cùng hình ảnh cây nêu, trang phục truyền thống của các dân tộc anh em. Những thanh âm ngân vang giữa phố như lời kết nối các cộng đồng, cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, gắn bó.

Tiếp nối là Khối Hồn thiêng đại ngàn với mô hình xe Nhà rông, sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê cùng các khách mời. Hình ảnh nhà rông – biểu tượng văn hóa quen thuộc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên – được đưa vào không gian trình diễn hiện đại, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho đoàn diễu hành.

Những bộ trang phục truyền thống đa sắc màu góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng tại lễ hội

Ở Khối Sắc màu thổ cẩm, những dải vải với hoa văn tinh xảo, màu sắc đặc trưng được giới thiệu qua phần trình diễn của các nghệ nhân và đội hình múa. Mỗi họa tiết, đường dệt không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong khi đó, Khối Thanh âm đại ngàn mang đến những âm hưởng độc đáo từ tù và, chuông gió, mõ đôi và các nhạc cụ tre nứa. Những thanh âm mộc mạc, hòa quyện cùng tiếng cồng chiêng tạo nên không gian nghệ thuật đậm hơi thở núi rừng.

Những điệu múa xoang truyền thống được các nghệ nhân trình diễn giữa không gian phố thị

Khép lại hành trình là Khối Tây Nguyên được mùa với hình ảnh người phụ nữ trong mùa thu hoạch, những chiếc gùi đầy nông sản và các điệu múa mừng mùa no ấm. Qua đó, đời sống lao động, khát vọng về cuộc sống đủ đầy và tinh thần lạc quan của đồng bào được tái hiện sinh động.

Không chỉ đứng xem, nhiều người dân và du khách còn hào hứng hòa theo nhịp chiêng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của lễ hội. Các đoàn nghệ nhân đi đến đâu cũng nhận được sự chào đón, cổ vũ nồng nhiệt đến đó.

Những sắc màu văn hóa các dân tộc cùng hội tụ, tạo nên bức tranh đa sắc giữa lòng phố núi Kon Tum

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, người dân ở phường Kon Tum, chia sẻ rằng đã lâu ông mới được chứng kiến không khí lễ hội sôi động trên các tuyến phố như vậy. Gia đình ông háo hức chờ đón từng đoàn nghệ nhân đi qua bởi mỗi đoàn mang đến một sắc thái văn hóa riêng, đại diện cho các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đông đảo người dân và du khách đứng kín hai bên đường, hào hứng đón xem các đoàn nghệ nhân diễu hành

Cũng tại lễ hội, chị Lê Trần Diệp Anh, người dân phường Kon Tum, bày tỏ ấn tượng trước không khí sôi động và sự đa dạng trong các màn trình diễn.

Theo chị, việc đưa cồng chiêng, điệu múa và trang phục truyền thống xuống phố giúp người dân có thêm cơ hội thưởng thức, tìm hiểu văn hóa của các dân tộc ngay trong không gian sinh hoạt quen thuộc.

Lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng

Điểm đáng chú ý của Lễ hội đường phố không chỉ nằm ở quy mô và sự phong phú của các màn trình diễn, mà còn ở cách thức đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Thay vì giới hạn trong không gian sân khấu, nhà rông hay các buổi sinh hoạt cộng đồng, những giá trị văn hóa được thể hiện trực tiếp trên các tuyến phố, tạo cơ hội để đông đảo người dân và du khách cùng tiếp cận, trải nghiệm.

Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ khoe sắc trong dòng người diễu hành, tôn lên vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc

Sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc với những sắc thái văn hóa khác nhau đã tạo nên bức tranh đa dạng, thống nhất trong không khí đoàn kết.

Từ tiếng cồng chiêng, điệu xoang đến nghệ thuật dệt thổ cẩm, nhạc cụ dân gian và những hình ảnh gắn với đời sống lao động, mỗi phần trình diễn đều góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh văn hóa chung của Quảng Ngãi.

Từ tiếng chiêng ngân vang đến những bước chân múa xoang nhịp nhàng, di sản văn hóa được tái hiện sinh động giữa không gian phố thị

Thông qua hoạt động này, các giá trị di sản không chỉ được tôn vinh mà còn có thêm cơ hội lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là cách làm sinh động để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ngãi, kết nối văn hóa với du lịch và góp phần tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Đoàn nghệ nhân Hrê của xã Ba Vì tham gia biểu diễn tại Lễ hội

Lễ hội đường phố “Con đường di sản – Đại ngàn xuống phố” đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Những âm vang cồng chiêng còn ngân giữa phố thị không chỉ tạo nên không khí hội hè rộn ràng mà còn gửi gắm thông điệp về gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.