Lễ Nghinh Thần Nam Hải tại lễ hội Nghinh Ông năm 2025. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Lễ hội Nghinh Ông là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Kiên Hải. Năm nay, lễ hội được tổ chức ngày 23 và 24/11 (nhằm ngày 15 và 16/10 âm lịch) gắn với kỷ niệm 20 năm lăng Ông Nam Hải được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (2006 - 2026), với các hoạt động được tổ chức hài hòa giữa phần lễ truyền thống và phần hội văn hóa, thể thao, du lịch.

Đặc khu phối hợp Ban Bảo vệ di tích lăng Ông Nam Hải và ngư dân chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thực hiện đúng phong tục, tập quán, giữ gìn tính trang nghiêm, thành kính và bản sắc riêng của lễ hội. Ủy ban nhân dân đặc khu chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, biên phòng và các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự; chú trọng kiểm soát phương tiện tham gia đoàn Nghinh Ông trên biển, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống; yêu cầu niêm yết và bán đúng giá niêm yết, chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; tổ chức thu gom rác thải, không để xảy ra tình trạng chèo kéo hoặc gây phiền hà cho du khách. Công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội được đẩy mạnh, địa phương phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh thực hiện ghi hình, phát sóng trực tiếp 3 chương trình, gồm giải chạy việt dã quanh đảo Lại Sơn mở rộng; chương trình nghệ thuật khai mạc và chương trình lễ dâng hương, Nghinh Thần nhằm lan tỏa hình ảnh lễ hội.

- Phóng viên: Theo ông, đời sống văn hóa tinh thần của người dân và vai trò của chính quyền, nhân dân đặc khu trong việc bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa thời gian qua được thực hiện như thế nào?

- Ông Châu Hùng Kỳ: Năm 2026 tròn 20 năm lăng Ông Nam Hải được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn di sản văn hóa và đời sống tín ngưỡng, tinh thần của ngư dân Lại Sơn nói riêng, người dân đặc khu Kiên Hải nói chung. Qua lễ hội Nghinh Ông, các thế hệ ngư dân cùng hội tụ, thực hành các nghi thức truyền thống, tưởng nhớ tiền nhân, cầu cho mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản thuận lợi. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, củng cố tình đoàn kết, nghĩa tình và ý thức hướng về cội nguồn, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của ngư dân vùng biển, đảo Lại Sơn.

Chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện công tác quản lý, bảo vệ di tích; phối hợp với ngành chuyên môn và cộng đồng dân cư duy trì hoạt động tín ngưỡng, tổ chức lễ hội theo đúng phong tục truyền thống. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lăng Ông Nam Hải gắn với việc huy động các nguồn lực hợp pháp để tu bổ, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm điều kiện phục vụ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân.

Đặc khu còn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khuyến khích các bậc cao niên truyền dạy giá trị văn hóa, nghi thức và phong tục gắn với tín ngưỡng thờ cá Ông cho thế hệ trẻ. Địa phương từng bước kết nối di tích với các hoạt động du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, các mô hình sinh hoạt đờn ca tài tử và giới thiệu văn hóa biển, đảo, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm đặc trưng cho du khách.

- Phóng viên: Bên cạnh việc phát huy giá trị văn hóa của lễ hội, đặc khu Kiên Hải có giải pháp trọng tâm nào để phát triển du lịch bền vững?

- Ông Châu Hùng Kỳ: Xác định lễ hội Nghinh Ông là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, địa phương tập trung duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tín ngưỡng phù hợp, giúp du khách hiểu hơn về đời sống và văn hóa của ngư dân.

Kiên Hải tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm du lịch; kết nối tham quan di tích với các trải nghiệm đờn ca tài tử, ẩm thực, làng chài, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá biển, đảo, từng bước hình thành chương trình du lịch phong phú, hấp dẫn vào nhiều thời điểm trong năm. Đồng thời, tăng cường liên kết, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và sản phẩm du lịch; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xúc tiến, giới thiệu điểm đến. Đặc khu quan tâm đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện trong cộng đồng du lịch.

Với mục tiêu phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân; lấy cộng đồng làm chủ thể và người dân làm trung tâm của sự phát triển bền vững, chúng tôi trân trọng chào đón du khách đến với Kiên Hải để trải nghiệm, khám phá và cùng lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây.

- Phóng viên: Cảm ơn ông!

KHÁNH MY thực hiện