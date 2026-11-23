Giao lưu với các nghệ nhân hát bội.

Chuyến đi nhằm tạo điều kiện cho hội viên nhiếp ảnh có dịp tìm hiểu đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại các địa phương và ghi lại những nét đẹp về con người, quê hương Đồng Tháp.

Chụp ảnh các nghệ nhân hát bội ở làng cổ Đông Hòa Hiệp.

Đoàn đến Làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè) đúng dịp diễn ra Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026. Tại đây, các hội viên ghi lại không khí ngày hội, khai thác vẻ đẹp kiến trúc của những ngôi nhà cổ và tìm hiểu nghề làm mặt nạ hát bội.

Đoàn chụp ảnh với các ngư dân ở biển Tân Thành.

Đoàn cũng đến chùa Vĩnh Tràng, Bảo tàng Đồng Tháp, biển Tân Thành, cù lao Thới Sơn và một số làng nghề truyền thống để ghi lại những nét kiến trúc đặc sắc, cảnh sắc vùng biển, sông nước và nhịp lao động của người dân.

Các hội viên tác nghiệp tại Làng nghề bó chổi que dừa Vĩnh Hựu.

Theo ông Ngô Quang Tuyên, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp, hội viên rất phấn khởi khi cùng nhau đi thực tế trong hoạt động đầu tiên sau Đại hội Phân hội. Ảnh từ chuyến đi sẽ là nguồn tác phẩm để các tác giả lựa chọn, tham gia Cuộc thi Ảnh nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp năm 2026 với chủ đề “Đồng Tháp - Hội tụ và vươn xa”.

Hai ngày cùng tác nghiệp giúp các hội viên trao đổi kinh nghiệm chọn đề tài, tìm góc chụp và nắm bắt khoảnh khắc, qua đó nâng cao tay nghề và khả năng sáng tác tại hiện trường.

Từ những bức ảnh ghi lại trong chuyến đi, Hội sẽ tuyển chọn tác phẩm để giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các ấn phẩm, tại các cuộc triển lãm và hoạt động văn học nghệ thuật của Hội, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Đồng Tháp.