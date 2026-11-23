Phụ nữ dân tộc Kinh trong tà áo dài truyền thống và chiếc nón lá

Sáng 23/11, trong khuôn khổ Festival "Dòng xanh An Giang", Hội LHPN tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề "Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang". Sự kiện thu hút hơn 800 cán bộ, hội viên phụ nữ đại diện cho các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh tham gia.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang và các Sở, ngành tham gia lễ diễu hành

Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực trung tâm lễ hội đã trở nên rộn ràng, tươi vui. Hơn 800 phụ nữ đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hội tụ về đây, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và đặc trưng nhất của 4 dân tộc: Kinh, Hoa, Chăm, Khmer.

Đoàn diễu hành Hội LHPN tỉnh An Giang trong trang phục truyền thống của Hội

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường trong tiếng nhạc rộn rã, tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng đầy tự tin của người phụ nữ vùng đất An Giang.

Trang phục dân tộc Hoa tham gia diễu hành

Hòa chung vào dòng người diễu hành trong bộ trang phục truyền thống tinh xảo của dân tộc Chăm, chị Neáng Sa Ry (Châu Phong) không giấu được niềm xúc động nói, "Hôm nay được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của dân tộc Chăm và sải bước cùng hơn 800 người trong toàn tỉnh, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây không chỉ là dịp để chúng tôi giao lưu, học hỏi mà còn là cơ hội quý báu để giới thiệu nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm An Giang đến với đông đảo người dân và du khách".

Phụ nữ Chăm trong trang phục truyền thống đa sắc màu

Cùng chung niềm phấn khởi đó, trong bộ trang phục Sarong truyền thống lộng lẫy của đồng bào Khmer, chị Châu Thị Sóc Kha (Tri Tôn) chia sẻ: "Để chuẩn bị cho buổi diễu hành hôm nay, chị em chúng tôi đã háo hức chuẩn bị trang phục từ nhiều ngày trước. Nhìn thấy tà áo dài Việt Nam sánh bước cùng trang phục của người Khmer, người Chăm, người Hoa, tôi cảm nhận rất rõ sự gắn bó, đoàn kết keo sơn của chị em phụ nữ các dân tộc anh em trên quê hương An Giang".

Đoàn tham gia diễu hành dân tộc Khmer trong trang phục truyền thống

Lễ diễu hành là hoạt động điểm nhấn nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong các tầng lớp phụ nữ.

Chia sẻ với phóng viên, bà Trương Thanh Thúy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang - cho biết, thông qua chủ đề 'Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang", địa phương mong muốn tạo ra một sân chơi văn hóa ý nghĩa, tôn vinh giá trị của trang phục truyền thống các dân tộc. Sự tham gia nhiệt tình của hơn 800 người là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ An Giang trong thời kỳ mới, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang thân thiện, nghĩa tình.

Khối đa dân tộc lung linh trong những bộ áo dài đa sắc màu

Buổi diễu hành khép lại với màn đồng diễn đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững của tỉnh nhà.

Đoàn diễu hành chụp hình lưu niệm