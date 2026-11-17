Nếp Tú Lệ từ lâu khẳng định được thương hiệu và vị thế riêng tại thung lũng Tú Lệ nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng, hạt gạo trắng trong, dẻo, đậm đà. Tuy nhiên, khả năng thích nghi của giống lúa đặc sản này khi được đưa đến những vùng có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khác biệt cần có sự kiểm chứng qua thực tế sản xuất.

Với quyết tâm làm mới cơ cấu giống lúa, trong vụ mùa năm 2026, xã Hưng Khánh tiếp tục triển khai trồng thử nghiệm giống nếp Tú Lệ vụ thứ 2. Mô hình thử nghiệm được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hưng Khánh và Phòng Kinh tế địa phương.

Quy mô gieo trồng 10 sào, với sự tham gia trực tiếp của 8 hộ nông dân có kinh nghiệm canh tác tại 6 thôn: Núi Vì, Ngọn Đồng, Hồng Hải, Hồng Ca, Hồng Lâu và Khe Ron. Chu kỳ thử nghiệm diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10/2026. Để đảm bảo dữ liệu thu thập đạt tính thực tiễn cao nhất, trước khi gieo trồng, đội ngũ cán bộ chuyên môn đã khảo sát kỹ lưỡng và chọn thí điểm trên nhiều loại đất khác nhau.

Các hộ dân tham gia đều được hướng dẫn kỹ về quy trình kỹ thuật, nhất là mật độ gieo cấy và việc bón phân đúng giai đoạn. Cán bộ kỹ thuật cũng thường xuyên có mặt tại đồng ruộng để theo dõi tiến trình phát triển và hỗ trợ nông dân biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

Qua thực tế theo dõi suốt chu kỳ sinh trưởng, lúa nếp Tú Lệ đã thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội trên đồng đất Hưng Khánh. Cây lúa phát triển khỏe, khả năng đẻ nhánh tập trung, bộ lá cứng cáp và đặc biệt là sức chống đổ trước mưa gió rất tốt. So với các giống nếp bản địa đang được gieo cấy, nếp Tú Lệ đạt trung bình 8 bông trên mỗi khóm, nhỉnh hơn 1 bông.

Năng suất thu hoạch trung bình đạt khoảng 50 tạ/ha, cao hơn nếp truyền thống tại địa phương khoảng 2 tạ/ha. Nhằm tạo sự đồng thuận và giúp người dân kiểm chứng hiệu quả, xã Hưng Khánh đã tổ chức hội nghị đầu bờ. Tại đây, đại biểu cùng đại diện các hộ cùng tham quan, trao đổi và ghi nhận sự tăng trưởng khả quan của cây lúa.

Không chỉ thuyết phục về năng suất, yếu tố chất lượng hạt gạo cũng được đánh giá cao. Khi thu hoạch và đưa vào xay xát, tỷ lệ gạo thu hồi đạt từ 70 - 72%. Hạt gạo thành phẩm có màu trắng trong, khi nấu cho hạt cơm dẻo mềm, vị đậm đà và giữ được hương thơm đặc trưng. Việc đánh giá chất lượng được người dân và chính quyền trải nghiệm thực tế qua việc sử dụng sản phẩm sau thu hoạch.

Đánh giá về kết quả mô hình, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh cho biết: "Việc thử nghiệm liên tiếp 2 vụ ở 2 thời điểm khác nhau trong năm giúp xã đánh giá toàn diện hơn về sức chống chịu và mức độ thích nghi của giống lúa trên đồng đất địa phương. Thực tế qua 2 vụ cho thấy, lúa sinh trưởng ổn định, cho sản lượng khá và chất lượng gạo ngon. Những kết quả tích cực này là căn cứ quan trọng để xã Hưng Khánh tiếp tục thực hiện kế hoạch mở rộng diện tích gieo cấy giống nếp Tú Lệ trong các vụ tiếp theo”.

Thành công bước đầu từ mô hình gieo trồng thử nghiệm đã mở thêm một lựa chọn trong cơ cấu giống lúa của xã Hưng Khánh. Các chỉ tiêu về sinh trưởng, phát triển của giống lúa sẽ tiếp tục được xã theo dõi trong thời gian tới, làm cơ sở đánh giá trước khi đưa vào triển khai ở quy mô đại trà. Việc mạnh dạn tìm tòi và chọn lọc những giống cây trồng mới góp phần đa dạng hóa cơ cấu giống, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương.