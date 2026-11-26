​Sáng 26/11, tại Cơ sở Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước (xã Phúc Thịnh, TPHà Nội) bước vào phiên giao dịch cao điểm của Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước.

Các gian hàng tư vấn việc làm thu hút người lao động tham gia - Ảnh: Phùng Thọ.

Hoạt động nằm trong Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND TP Hà Nội về hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm 6 tháng cuối năm 2026, trên cơ sở phối hợp giữa Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), Sở Nội vụ TP Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, UBND xã Phúc Thịnh cùng Văn phòng HRD Korea và Văn phòng IM Japan tại Việt Nam.

​Khung lương mở và cánh cửa rộng với lao động ngoài 30 tuổi

​Hai băn khoăn lớn nhất khiến nhiều lao động hồi hương đắn đo trước khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài thường nằm ở mức thu nhập khi quay lại thị trường nội địa và áp lực tuổi tác sau nhiều năm xa quê.

Kết quả khảo sát nhu cầu tuyển dụng từ 31 đơn vị do Ban Tổ chức tổng hợp trước thềm hội chợ phần nào tháo gỡ tâm lý này khi mang tới 1.288 chỉ tiêu với cơ cấu tiền lương và độ tuổi khá cởi mở.

Trong số 31 đơn vị tham gia, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 61,3% với 19 đơn vị, gồm 10 doanh nghiệp Hàn Quốc và 9 doanh nghiệp Nhật Bản; 12 đơn vị còn lại thuộc khối doanh nghiệp trong nước với 8 doanh nghiệp cổ phần (25,8%) và 4 doanh nghiệp TNHH (12,9%).

​Xét về thu nhập hàng tháng, nhóm chỉ tiêu có mức lương thỏa thuận chiếm tỷ trọng áp đảo với 709 vị trí, vượt quá một nửa tổng nhu cầu tuyển dụng. Đây là nhóm công việc có tính linh hoạt cao về đãi ngộ, phụ thuộc trực tiếp vào năng lực, kinh nghiệm và khả năng thương lượng của người lao động.

Với 579 chỉ tiêu niêm yết mức lương cụ thể, nhóm từ 15 triệu đồng trở lên ghi nhận 125 chỉ tiêu (chiếm 9,7%), dành cho các vị trí chất lượng cao yêu cầu chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm và chịu được áp lực công việc lớn.

Nhóm từ 10 đến dưới 15 triệu đồng có 265 chỉ tiêu (chiếm 20,6%), tập trung ở các vị trí chuyên môn, kỹ thuật, quản lý, giám sát đòi hỏi trình độ, kỹ năng hoặc kinh nghiệm nhất định.

Nhóm dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm 189 chỉ tiêu (14,7%), chủ yếu thuộc khối công nhân sản xuất, vận hành, nhân viên phục vụ vốn không đòi hỏi quá cao về kinh nghiệm nhưng vẫn cần kỹ năng và khả năng thích nghi.

​Không chỉ mở về tiền lương, phân bổ chỉ tiêu theo nhóm tuổi cũng cho thấy doanh nghiệp không thu hẹp cơ hội đối với lao động trung niên. Dù nhóm từ 30 tuổi trở xuống vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 591 chỉ tiêu nhờ lợi thế sức khỏe, sự năng động và tốc độ thích nghi nhanh, hai nhóm tuổi từ 31 đến 50 vẫn nắm giữ tổng cộng 697 vị trí.

Cụ thể, nhóm từ 31 đến 40 tuổi có 423 chỉ tiêu dành cho lực lượng đã có kinh nghiệm làm việc, kỹ năng nghề nghiệp vững và ý thức kỷ luật tốt, phù hợp với các vị trí cần chuyên môn và sự ổn định lâu dài.

Nhóm từ 41 đến 50 tuổi có 274 chỉ tiêu, tập trung vào các công việc không đòi hỏi cường độ thể lực quá cao hoặc cần kinh nghiệm thực tiễn.

Danh mục vị trí từ những thương hiệu lớn, trải rộng từ quản lý sản xuất, kỹ sư sản xuất, biên – phiên dịch, quản lý kho, kế toán, công nghệ thông tin đến nhân viên kỹ thuật và công nhân sản xuất.

​Anh Trần Văn Ánh, người lao động trở về từ Hàn Quốc theo chương trình EPS, chia sẻ: "Trước khi về nước bản thân khá lo lắng vì đã ngoài 30 tuổi, sợ khó cạnh tranh và khó tìm được mức thu nhập tương xứng với tay nghề. Tuy nhiên, khi trực tiếp tìm hiểu bảng tuyển dụng tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp FDI mở khung lương thỏa thuận và ưu tiên ứng viên từng làm việc trong môi trường công nghiệp Hàn Quốc cho các vị trí kỹ thuật, quản lý dây chuyền, giúp người lao động tự tin hơn nhiều khi nộp hồ sơ".

​Nối dài kết nối sau hội chợ và định hướng lập nghiệp an toàn

​Bên cạnh chất lượng chỉ tiêu tuyển dụng, cách thức tổ chức kết nối trực tiếp kết hợp trực tuyến tại sự kiện ngày 26/11 tạo thuận lợi đáng kể cho ứng viên trong quá trình tìm việc.

Trong khung giờ từ 9h30 đến 12h00, song song với việc doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại xã Phúc Thịnh, hội chợ kết nối trực tuyến với hệ thống Sàn giao dịch việc làm Hà Nội nhằm mở rộng tối đa cơ hội gặp gỡ cung – cầu cho cả lao động hồi hương lẫn người lao động đang học tập, tìm việc trên địa bàn Thủ đô.

Đáng chú ý, ngay tại khu vực tuyển dụng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Lao động ngoài nước trực tiếp tư vấn, giới thiệu vị trí phù hợp, đồng thời tiếp nhận thông tin của những ứng viên chưa chốt được việc ngay trong buổi sáng để tiếp tục hỗ trợ kết nối sau khi hội chợ khép lại.

Việc làm mà các công ty tuyển dụng phù hợp với nhiều độ tuổi - Ảnh: Phùng Thọ.

​Chị Lê Thị Ngọc Minh, cựu thực tập sinh IM Japan vừa về nước, cho biết: "Việc vừa được phỏng vấn trực tiếp nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong một buổi sáng, vừa được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn đối chiếu vị trí phù hợp và lưu hồ sơ tiếp tục giới thiệu sau hội chợ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm việc. Ngoài phương án đi làm tại doanh nghiệp FDI, phần tư vấn khởi nghiệp an toàn cũng mang lại thêm góc nhìn thực tế để cân nhắc lộ trình ổn định lâu dài".

​Việc kết hợp giữa cơ chế đãi ngộ linh hoạt, mở rộng giới hạn độ tuổi tuyển dụng với kênh tư vấn, tiếp nối hỗ trợ bài bản của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trung tâm Lao động ngoài nước đang tạo ra điểm tựa thực chất cho nhân lực hồi hương.

Khi bài toán việc làm và ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà có lời giải rõ ràng, người lao động theo chương trình EPS tại Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan tại Nhật Bản sẽ thêm yên tâm trở về đúng thời hạn hợp đồng, qua đó góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm tỷ lệ cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.