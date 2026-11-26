Hình ảnh đô thị TP Hồ Chí Minh ven sông Sài Gòn. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Nhận định được Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nêu ra tại hội nghị giới thiệu Luật Phát triển đô thị tới các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, văn phòng kinh tế - thương mại - văn hóa, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và văn phòng đại diện các địa phương nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 26/11.

Theo ông Trần Văn Bảy, với các cơ chế, chính sách vượt trội dành cho đô thị đặc biệt, Luật Phát triển đô thị kế thừa và mở rộng các cơ chế đặc thù đã được Trung ương trao cho TP Hồ Chí Minh trước đây; đồng thời trao cho thành phố quyền chủ động lớn hơn trong quản trị đô thị, quy hoạch, đầu tư, huy động và sử dụng nguồn lực.

Trên cơ sở Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; hướng tới năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

“TP Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, bên cạnh việc tăng cường nội lực, thành phố cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực về vốn, tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến. Đối ngoại và hội nhập quốc tế không chỉ dừng lại ở việc vun đắp quan hệ hữu nghị mà đã trở thành một phương thức phát triển, một kênh thu hút nguồn lực quan trọng của thành phố”, ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh.

Từ góc độ pháp lý, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cho rằng, giá trị quan trọng của Luật Phát triển đô thị không chỉ nằm ở việc mở rộng thẩm quyền cho thành phố mà còn ở việc định hướng một môi trường thể chế chủ động, minh bạch và thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đối với môi trường đầu tư và hợp tác quốc tế, với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài, việc TP Hồ Chí Minh khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế của Luật Phát triển đô thị đã tạo lập nền tảng pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Việc xác định cụ thể thẩm quyền, trình tự, trách nhiệm và cơ chế thực hiện giúp các chính sách mới từng bước đi vào thực tiễn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, đầu tư và hợp tác tại thành phố.

Các cơ chế, chính sách mới từ Luật Phát triển đô thị cũng mở rộng cơ hội tiếp cận các lĩnh vực phát triển mới. Những cơ chế liên quan đến TOD, không gian ngầm, hạ tầng đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo mở ra nhiều không gian hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các đối tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, logistics, hạ tầng, phát triển xanh và đô thị bền vững.

Giám đốc Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đồng thời cho rằng, việc triển khai Luật Phát triển đô thị cũng giúp nâng cao chất lượng quản trị và tính ổn định của môi trường pháp lý. Thành phố xác định việc xây dựng chính sách phải đi đôi với kiểm soát chất lượng văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi khi tổ chức thực hiện. Đây là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành TP Hồ Chí Minh trao đổi cùng các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài về những cơ chế, chính sách mới liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị, không gian ngầm và hạ tầng đô thị; năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời); khu thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế; quỹ đầu tư mạo hiểm; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Đại diện các sở, ngành TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đối với các nhà đầu tư quốc tế, chính sách không chỉ cần có nội dung hấp dẫn mà còn phải rõ ràng, minh bạch, có khả năng dự báo và được triển khai nhất quán. Đây cũng là những yêu cầu thành phố hướng đến trong quá trình cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.